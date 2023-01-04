حاكم الشارقة يوجه بتوريث "تعويضات الأجرة" باستمرار للمواطنين

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس حاكم الشارقة هيئة الطرق والمواصلات باستمرار توريث التعويضات عن مركبات الأجرة للمواطنين ، بعد ما كان النظام المعمول به توريثها من المستحق لورثته لمرة واحدة فقط ، واعادة التعويضات المقطوعة ل 934 شخصاً ضمن العدد الاجمالي للمواطنين المستفيدين البالغ عددهم 5 آلاف و780 مواطناً من مواطني الشارقة .

أعلن ذلك المهندس يوسف بن خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة ظهر اليوم في مداخلة له عبر برنامج الخط المباشر من اذاعة الشارقة ، والتي اكد خلالها أن مقدار المكافأة 8 ملايين درهم ، سنوياً ستصرف ل 934 شخصاً مستفيداً بواقع 8 آلاف درهم سنوياً .

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