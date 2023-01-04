"دوفات 2023" ينطلق الثلاثاء في دبي بمشاركة 82 دولة

المصدر: وام

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تنطلق يوم الثلاثاء المقبل أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات 2023" والتي تستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 26 ألف زائر ومشارك من 82 دولة.

ويعد مؤتمر ومعرض "دوفات" الحدث الأبرز في قطاع الصيدلة على مستوى المنطقة والعالم، إذ يوفر منصة رائدة تجمع أبرز وأهم مصنعي المنتجات الدوائية والصيدلانية مع الموردين والمشترين لاستعراض أحدث الحلول والابتكارات المتخصصة في مجالات الصيدلة والتكنولوجيا والأدوية ورعاية المرضى.

ويشمل البرنامج العلمي لمؤتمر "دوفات 2023" مشاركة 140 متحدثاً ضمن 112 جلسة علمية و15 ورشة عمل تسلط الضوء على أهم المواضيع المتعلقة بصناعة الأدوية، إضافة إلى حضور عدد كبير من طلاب الجامعات وتقديمهم 330 ملصقاً علمياً حول آخر الأبحاث الطبية والابتكارات المتعلقة بقطاع الصيدلة والتكنولوجيا.

كما يوفر المؤتمر والمعرض "The Pharma Business Hub" مركز أعمال "فارما" الذي يتيح للمشاركين التواصل مع الشركات وجدولة الاجتماعات واللقاء بشكل مباشر مع مختلف صانعي القرار رفيعي المستوى.

ويحظى المشاركون في المؤتمر بـ 58 ساعة CME معتمدة من قبل هيئة الصحية في دبي و 22 نقطة CPD معتمدة من جمعية صيادلة المستشفيات في أستراليا و 23 ساعة CME معتمدة من الكونغرس العالمي للتخصصات الصحية.

وقال سعادة الدكتور عبد السلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض ”دوفات“، رئيس اندكس القابضة، إن المعرض يواصل نهجه الثابت في الارتقاء بصناعة الأدوية وفق أعلى المعايير وباستخدام أجود المنتجات وأحدث وسائل التكنولوجيا المبتكرة، كما يعرض آخر التطورات فيما يتعلق بالأبحاث والمعلومات الطبية.

ومن المقرر؛ أن يجمع هذا الحدث السنوي كبار الخبراء الإقليميين والدوليين والمتخصصين والمديرين التنفيذيين في قطاع الأدوية لمناقشة مستقبل المهنة وكيفية الارتقاء بها وتحسينها، حيث تشمل الموضوعات الرئيسية للمؤتمر سلامة الدواء والتحديات وسبل التقدم في العلاج الصيدلاني.

بدوره، أوضح الدكتور علي السيد حسين، مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي رئيس مؤتمر ومعرض ”دوفات“، أن المعرض يمثل فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بمجال الصيدلة الذي يعد أحد العلوم دائمة التطور حيث يحرص الصيادلة على مواجهة التحديات بشكل دائم تلبية لاحتياجات المرضى في مختلف الظروف.

يذكر أن مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات" يُنظم سنوياً من قبل مؤسسة اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض - عضو في اندكس القابضة، ويحظى بدعم هيئة الصحة في دبي والجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي والجمعية الدولية لعلم الأدوية والاتحاد الأوروبي للعلوم الصيدلانية والجمعية الأوروبية للصيدلة السريرية والجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام.

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