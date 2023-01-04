رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اتصالاً هاتفياً يوم أمس من دولة شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأعرب دولة شهباز شريف - خلال الاتصال - عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات إلى بلاده خاصة خلال أزمة الفيضانات والسيول التي شهدتها مؤخراً باكستان.

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