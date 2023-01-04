رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعيين عيسى المزروعي رئيساً لأركان القوات المسلحة

المصدر: أبوظبي - وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، مرسوماً اتحادياً، بشأن تعيين معالي الفريق الركن مهندس عيسى سيف محمد المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدرجة وزير.

وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

مرسوم

وفي سياق متصل، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين معالي حمد محمد ثاني الرميثي مستشار الشؤون العسكرية لصاحب السمو رئيس الدولة بدرجة وزير.

وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

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