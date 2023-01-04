عبدالله بن زايد: حريصون على تعزيز التعاون مع لوكسمبورج وتنويع مساراته

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في اتصال هاتفي مع جان أسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورج علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين والفرص المتاحة لتعزيزها في عدة مجالات.

وتبادل الجانبان التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، واستعرضا آخر المستجدات في الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر في شأنها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات ولوكسمبورج والحرص المشترك على تعزيز آفاق التعاون وتنويع مساراته بما يخدم الأهداف التنموية في كلا البلدين.

من جانبه، أعرب جان أسيلبورن عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع الإمارات في مختلف القطاعات، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز