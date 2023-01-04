تقديم خدمات فحص المعادن الثمينة في سوق الذهب الجديد بدبي

المصدر: دبي - البيان

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وقعت بلدية دبي مذكرة تفاهم مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، بهدف تقديم خدمات فحص المعادن الثمينة في سوق الذهب الجديد. ويأتي ذلك ضمن التوجهات الحكومية لإمارة دبي نحو تطوير الخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يلبّي احتياجات المتعاملين، ويدعم نشاطاتهم الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية. وحضر توقيع المذكرة كل من المهندسة علياء الهرمودي، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، ومحمد توفيق المهتدي، مدير عام مجموعة دبي للذهب والمجوهرات.

وأكدت الهرمودي، أن البلدية تسعى لتقديم خدمات استثنائية تدعم المتعاملين وتعزز الأنشطة الاستثمارية القائمة في الإمارة، مشيرة إلى أن كافة الخدمات المقدمة تتم وفق أفضل الممارسات وبدقة وجودة عالية، بما يتناسب مع مكانة دبي العالمية وسمعتها المرموقة.

ومن جانبها، أفادت هند محمود مهابة، مدير إدارة مختبر دبي المركزي بالإنابة، أن البلدية ستقدم بموجب مذكرة التفاهم، خدمة فحص الذهب بالتحليل الناري باستخدام أحدث الأجهزة التقنية المصممة وفق أفضل المعايير العالمية. وستمكن الخدمة المطورة المتعاملين من الحصول على تقارير الفحص خلال يوم عمل واحد بدلاً من 7 أيام عمل، الأمر الذي يدعم عجلة التطور المتنامي على نشاط الذهب بالإمارة، ويعزّز جودة ما يتم تداوله من ذهب ومجوهرات في أسواق دبي.

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