دار البر تنهي معاناة 14 نزيلاً في المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان

المصدر: دبي - البيان

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نجحت المبادرة الإنسانية المجتمعية لجمعية دار البر (كربة سجين)، التي أطلقتها خلال الأعوام الماضية، في سداد مديونيات 14 نزيلاً في المؤسسة العقابية والإصلاحية، التابعة للقيادة العامة لشرطة عجمان، بتكلفة إجمالية بلغت 473.661 ألف درهم.

وأكد الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، أن مبادرة الجمعية قادت إلى الإفراج عن العدد الجديد من نزلاء المؤسسة العقابية، المسجونين على ذمم قضايا مالية ومديونيات، وإعادتهم إلى منازلهم وأسرهم، وجمع شملهم مجدداً بأبنائهم وزوجاتهم ووالديهم، ليرتفع العدد الإجمالي من السجناء المدينين، المستفيدين من «كربة سجين»، بصورة ملموسة وفاعلة، ولتتواصل نجاحات الجمعية في الإفراج عن هذه الشريحة من السجناء وإنهاء كربتهم ومعاناة أسرهم، ودعم الأمن المجتمعي.

وأشار الدكتور المهيري إلى النجاح اللافت للحلقة الجديدة من المبادرة الإنسانية (كربة سجين)، الهادفة إجمالاً إلى إنهاء معاناة السجناء من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إمارات الدولة، من المسجونين على ذمم قضايا مالية ومديونية، وإعادتهم إلى أسرهم وأبنائهم.

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