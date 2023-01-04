الإمارات تمضي بنجاح لاكتشاف الفضاء

المصدر: الشارقة - البيان

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تابع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة عبر بثٍ مباشرٍ إطلاق القمر الصناعي المكعب «الشارقة سات 1»، على متن صاروخ فالكون 9 من شركة «سبيس اكس» بقاعدة «كيب كانافيرال» في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وهنأ سموه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقيادة دولة الإمارات على نجاح إطلاق القمر الصناعي المكعب «الشارقة سات 1»، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة مضت بنجاح وخطى ثابتة نحو اكتشاف الفضاء عبر مهمات مختلفة ويدعمها اليوم «الشارقة سات 1».

وأشار سموه إلى استمرار الجامعة في العمل الحثيث على تأسيس المشروعات العلمية والبحثية التي تخرج بالعديد من النتائج وتخدم الحياة البشرية وتمكن طلبة الجامعة والباحثين من تطوير مهاراتهم والاستفادة من أحدث النتائج والمعلومات التي توفرها هذه المشروعات.

وقال سمو رئيس جامعة الشارقة: نبدأ عامنا بالوصول إلى الفضاء ونشيد بجهود أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك ونفخر بالكوادر الإماراتية من المهندسين الباحثين العاملين فيها الذين عملوا على إنجاز القمر الصناعي المكعب «الشارقة سات 1» لنرى اليوم إطلاقه الناجح إلى الفضاء لتأدية المهام العلمية المتوقعة منه بعد وصوله إلى المدار المحدد على بعد 550 كم عن سطح البحر.

وقدم الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة المدير العام لأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك شكره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، على الدعم الكبير الذي تحظى به الأكاديمية والدراسات العلمية في مجال الفضاء، عبر إنشاء المرافق الخاصة لهذه الدراسات مثل المختبرات والمحطات الأرضية وأحدث برامج المحاكاة التي أسهمت في إطلاق القمر الصناعي «الشارقة سات 1».

سلسلة

وأشار المدير العام للأكاديمية إلى أن «الشارقة سات 1» يأتي ضمن سلسلة أقمار صناعية مكعبة عديدة ويؤدي كل قمر صناعي مهام وأهدافاً مختلفة، ويهدف لدراسة الطقس الفضائي لكوكب الأرض.

وألقى مهندسون مشاركون في المشروع شرحاً مفصلاً عن الخطوات التي تمت في أثناء إنشاء وتطوير «الشارقة سات 1»، إذ قدمت المهندسة طرفة الكعبي نبذة عن مختبر الأقمار الصناعية المكعبة في الأكاديمية وأهم أدواره العلمية، فيما قدم المهندس محمد بن عاشور شرحاً عن مزايا ومواصفات «الشارقة سات 1» وآلية عمله في مهمته في الفضاء، وتحدث المهندس يوسف فروخ عن المراحل الأخيرة المتضمنة إطلاق الصاروخ الذي يحمل «الشارقة سات 1».

وبعد نجاح إطلاق القمر الصناعي المكعب «الشارقة سات 1» صافح سمو نائب حاكم الشارقة فريق العمل من مهندسي الأكاديمية الذين أسهموا في الإنجاز، مهنئاً إياهم بنجاح المشروع الأول ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في المشروعات المقبلة، وملتقطاً سموه معهم الصور الجماعية التذكارية.

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