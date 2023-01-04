«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينشئ منصة في حرمه لبرنامج «حياة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أنشأ مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي؛ جزء من مبادلة للرعاية الصحية، أول منصة دائمة لبرنامج «حياة»، ضمن حرمه، ليتمكن المرضى والزوار من التعرف إلى البرنامج، وتسجيل أنفسهم كونهم متبرعين بالأعضاء.

ودشن المنصة الدكتور خورخيه غوزمان الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وقام بالتسجيل كونه أول متبرع بالأعضاء والأنسجة عبرها.

وأطلقت دائرة الصحة في أبوظبي، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين حملة أبوظبي المجتمعية لدعم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لمبادرات التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، الذي استضافته أبوظبي خلال نوفمبر الماضي، وتهدف الحملة إلى تشجيع كل أفراد المجتمع على التسجيل كمتبرعين في الأعضاء والأنسجة والمساهمة في تحسين جودة حياة المرضى، الذين يعانون من الفشل العضوي. وقال الدكتور علي العبيدلي رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في دولة الإمارات:

«شهد البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» نمواً في عدد المسجلين كمتبرعين بعد الوفاة، الأمر الذي قاده لتسجيل نتائج لافتة على مستوى عمليات زراعة القلب والرئة والكبد والبنكرياس والكلى». وأضاف: «تمكننا الشراكات الوثيقة مع جهات رائدة في قطاع الرعاية الصحية على غرار مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي من دعم هذه المبادرة، كما ستمنح هذه الشراكات زخماً إضافياً لجهودنا الموجهة لنشر الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية ودور ذلك في تحقيق تغيير جذري في حياة المرضى، الذين يحتاجون لعمليات زراعة الأعضاء».

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