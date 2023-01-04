«خليفة الطبية» تحصل على اعتماد البورد الإماراتي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصل برنامج الإقامة في طب الأطفال لمدينة الشيخ خليفة الطبية، المنشأة الصحية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في الدولة، على اعتماد البورد الإماراتي من المعهد الوطني للتخصصات الصحية، حيث أصبح أول برنامج في مدينة الشيخ خليفة الطبية يحصل على اعتماد المعهد، ومن بين أول مجموعة من البرامج التي تحصل على هذا الاعتماد على مستوى الدولة.

وحصلت مدينة الشيخ خليفة الطبية مطلع العام الجاري على اعتماد المعهد الوطني للتخصصات الصحية، لتصبح المدينة بذلك أول مستشفى تعليمي معتمد من هذا المعهد في الدولة.

ويضاف الاعتماد إلى باقة الاعتمادات التي أحرزها برنامج طب الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية والتي تشمل البورد العربي للتخصصات الطبية، والبورد الأردني، واعتماد مجلس الاعتماد الدولي للمجلس الأمريكي للتعليم الطبي العالي، والمعهد الوطني للعلوم الصحية، ويستعد البرنامج حالياً للحصول على اعتماد الكلية الملكية للأطباء في كندا – طب الأطفال.

وقالت الدكتورة سريعة الرميثي، مدير برنامج الإقامة في طب الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، يقدم برنامج الإقامة في طب الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية تعليماً سريرياً قوياً في عنابر المستشفى، ومنهاجاً يعتمد على الكفاءة في مختلف التخصصات الفرعية، وعيادة مستمرة لكافة أطباء الإقامة. لدينا برنامج تعليمي أكاديمي ممتاز ومتخصص، ويحرص أطباء الإقامة لدينا على تحقيق أهداف برامجهم في عمليات تدقيق الجودة والسلامة والأنشطة الأكاديمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز