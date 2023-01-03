60 ألف مشترك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل خلال يومين

المصدر: وام

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بلغ عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل خلال يومين أكثر من 60 ألف مشترك.

ويأتي العمل بالنظام الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير الجاري، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يهدف إلى تأمين دخل مؤقت للعامل عند تعطله عن العمل بكلفة منخفضة لحين توفر فرص عمل بديلة لتدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في سوق العمل دون تحمل أصحاب العمل أي تكاليف.

واختار 86% من المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الاشتراك في النظام من خلال الموقع الإلكتروني https://www.iloe.ae والذي يعد واحداً من 8 قنوات يوفرها المجمع التأميني والذي تمثله شركة "دبي للتأمين" لتوفير خدمات التأمين ضد التعطل عن العمل، وتشمل القنوات الأخرى للاشتراك، التطبيق الذكي للمجمع التأميني iloe، وأجهزة الخدمة الذاتية Kiosk، ومراكز خدمات رجال الأعمال، ومراكز الصرافة، والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف في الدولة، إلى جانب الرسائل النصية وفواتير شركات الاتصالات.

كما اختار 90 % من المشتركين، الاشتراك في النظام بشكل سنوي، وهو خيار متاح للمشمولين في التأمين والذين ينقسمون إلى فئتين، تضم الأولى، من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وتبلغ قيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه خمسة دراهم شهرياً (60 درهماً سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم، أما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (120 درهماً سنوياً). ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.

علماً بأن آليات السداد المتاحة هي نصف سنوي، وربعي وشهري.

ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية، ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.

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