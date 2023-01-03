أبوظبي للتقاعد: نقل خدمات الصندوق الرقمية إلى منصة " تم "

المصدر: أبوظبي-البيان

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أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن نَقل جميع خدماته الرقمية المقدمة للمتعاملين من المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين المدنيين والعسكريين إلى منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة" تم "وذلك تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي لحكومة أبوظبي وجهودها لتوحيد قنوات تقديم الخدمات الحكومية لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

ونَوه الصندوق إلى أنه قد تم إيقاف جميع خدماته الرقمية على كل من الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق والتطبيق الذكي " تقاعد أبوظبي " ابتداء من الأول من يناير الجاري (2023). فيما يستمر الصندوق في تقديم خدماته لكل من جهات العمل والعاملون لحساب أنفسهم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

وأشار الصندوق إلى أنه تتوفر حاليا على منصة " تم" 15خدمة مختلفة منها: "شهادات لمن يهمه الأمر لجميع المتعاملين، تعديل بيانات الحساب المصرفي، حساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، تحديث بيانات المتعامل، حساب تكلفة شراء وضم الخدمة، الإقرار السنوي للمتقاعدين العسكريين ".

وأشار الصندوق إلى أنه مازال بإمكان المتعاملين الراغبين في الحصول على معلومات حول مختلف الموضوعات المرتبطة بحالاتهم الخاصة أو أي معلومات أخرى حول قانون التقاعد تقديم استفساراتهم عبر خدمة الدردشة الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للصندوق وكذلك حسابات الصندوق الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى إمكانية الاتصال على مركز اتصال حكومة أبوظبي 800555.

وأكد خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد بالصندوق على مواصلة الصندوق لجهوده الرامية إلى تحسين الخدمات والارتقاء بها لتسهيل الإجراءات على المتعاملين لافتا على أن منصة "تم "أصبحت القناة الرئيسية والموحدة للمتعاملين لإتمام جميع الخدمات الخاصة بالتقاعد في الإمارة وهو ما يوفر الوقت والجهد عليهم.

وقال:" نسعى إلى تحسين خدماتنا لتعزيز تجربة المتعاملين وضمان راحتهم ورضاهم من خلال توفير خدمات التقاعد وفقاً لأرقى المعايير العالمية ".

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