"القاسمي لبحوث السياسة العامة" تعزز التعاون والتأثير في مجتمع الأعمال الخيرية بالمنطقة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

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أكدت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، أهمية تنظيم الملتقيات والمؤتمرات التي تجمع المنظمات الخيرية الرائدة في المنطقة في مكان واحد للبحث في القضايا العالمية الملحّة، ومناقشة أشكال الأعمال الخيرية الأكثر فاعلية وأفضل السبل التي يمكننا من خلالها التعاون لدعم جهود الحكومات في مواجهة التحديات في المنطقة.

وأشارت إلى أن المؤسسة استضافت ممثلين رفيعي المستوى من أكثر من 40 منظمة رائدة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة منذ الجائحة، حيث تمتلك هذه المنظمات القدرة على إحداث تأثير إيجابي واسع النطاق للمساهمة في دعم أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع الشبكة العالمية للمؤسسات العاملة من أجل التنمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومبادرة بيرل، فعالية رائدة جمعت ممثلين عن مجتمع الأعمال الخيرية لمناقشة وتعزيز دور مجتمع الأعمال الخيرية في المنطقة، وذلك في إمارة رأس الخيمة.

وأكدت ريدج، تهدف الفعالية إلى جمع المنظمات الخيرية الرائدة في المنطقة في مكان واحد للبحث في القضايا العالمية الملحّة، إضافةً لمناقشة أشكال الأعمال الخيرية الأكثر فاعلية وأفضل السبل التي يمكننا من خلالها التعاون لدعم جهود الحكومات في مواجهة التحديات في المنطقة، حيث تمتلك هذه المنظمات القدرة على إحداث تأثير إيجابي واسع النطاق للمساهمة في دعم أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت: من أبرز نتائج هذه الفعالية هو وصولنا لإجراءات عملية يمكن للمؤسسات القيام بها لمواجهة الصعوبات في قطاع العمل الخيري، وما يمكننا القيام به معًا كمنظمات، وذلك من خلال مشاركة البيانات من أجل جهود أكثر فعالية وكفاءة، وسننظم ورشات عمل للعمل على المزيد من الأفكار، ومشاركة أفضل الممارسات، وكخطوة لاحقة لهذه الفعالية سنعمل على التنسيق للاستفادة من الموارد، والعمل معاً على أهداف مشتركة، لدعم الإمكانات غير المستفاد منها في الجهود الخيرية، وتنسيق العمل.

واستعرض الدكتور جوزيبي أوجازيو، الأستاذ المساعد في سلوكيات العمل الخيري لدى معهد الأبحاث المالية في جامعة جنيف، دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز تأثير الأعمال الخيرية وتوسيع نطاقها، تلتها جلسة حوار ركزت على دعم بناء مجتمعات الأعمال الخيرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحضر الفعالية أيضاً كل من هدى الخميس كانو، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والمؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي؛ وبدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع ومؤسس مبادرة بيرل؛ وهناء شاهين، المدير التنفيذي لمؤسسة الملك حسين، لمناقشة سُبل إثراء علاقات التعاون لدعم الأعمال الخيرية في المنطقة.

وتضمنت الفعالية جلسات حوار لاستكشاف المساعي الرائدة في القطاعات البيئية والثقافية والعلمية، والتي تهدف لدعم مبادرات المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة والمبادرات الخيرية، وسبل التعاون بين المؤسسات، وقادة القطاع لدعم الشراكات القائمة، وإقامة علاقات تعاون جديدة لتعزيز الفعالية والكفاءة، فضلاً عن التأكيد على الدور المهم الذي يلعبه المجتمع في تسريع نتائج الأعمال الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضمان تحقيق الأهداف التنموية في المنطقة.

وقالت هدى الخميس كانو، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والمؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: تكمن أهمية الشراكات في قدرتها على تعزيز التفاهم والحوار، وتُعدّ مشاركتنا في الفعالية، بدعوة من مؤسسة القاسمي، لمشاركة أفكارنا وقيمنا للتوصل إلى وجهات نظر مختلفة خير مثال على ذلك. نحرص في مؤسستنا على إقامة علاقات تعاون مع مختلف الجهات العالمية لتعزيز مكانتنا على الساحة الثقافية الدولية، مما يفتح أبواباً وفرصاً عديدة للفنانين والشباب العرب لعرض أعمالهم، ونسعى من خلال هذه الشراكات إلى ربط الفنانين المحليين بالمواهب العالمية لإنتاج أعمال مميزة.

وقالت باثيل ميسيكا، رئيس قسم الشبكات والشراكات والمساواة بين الجنسين في مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: حققت الفعالية نجاحاً كبيراً في مجال توحيد الأهداف والجهود في المنطقة، يسرّنا المشاركة في جمع المعلومات وتعزيز الثقة لدعم مجتمع الأعمال الخيرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت رانيا سعداوي، المدير التنفيذي لمبادرة بيرل: سررت جداً بالمشاركة في استضافة هذه الفعالية، والتعاون مع قادة القطاع فيما يمكن وصفه الخطوة الأولى على طريق تعزيز التأثير في مجال الأعمال الخيرية في المنطقة، وتسليط الضوء على العناصر الأساسية في التخطيط للأعمال الخيرية، بما في ذلك المنهجية القائمة على البيانات والمشاركة المجتمعية والحوكمة الفعّالة.

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