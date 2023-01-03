حالة جوية غير مستقرة مصحوبة بأمطار مختلفة الغزارة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تتأثر المنطقة بامتداد تيار هوائي من الغرب في طبقات الجو العليا مصحوباً بتدفق كميات مختلفة من السحب على شكل موجات مع امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على فترات يصاحبها سقوط أمطارعلى الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية تمتد على بعض المناطق الشرقية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد تعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا يومي الجمعة والسبت المقبلين، مصطحباً معه كتلة هوائية باردة، حيث يستمر تزايد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، تتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد أحياناً، خاصة على السواحل والمناطق الشمالية والشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة.

وتنشط الرياح خلال الحالة وتكون قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار والأتربة، ويضطرب البحر أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان خاصة مع السحب.

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