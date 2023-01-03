"بيئة أبوظبي" تختصر خطوات طلب رخصة تعميق آبار المياه الجوفية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي النسخة المحدثة من خدمة طلب رخصة تعميق بئر مياه جوفية بهدف تسهيل رحلة المتعامل وتقليل الجهد والوقت عبر تقليص الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمة المتوفرة عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم".

يأتي ذلك ضمن "برنامج أبوظبي لتجربة متعامل بلا جهد" الذي أطلقه مكتب أبوظبي التنفيذي لتعزيز تجربة المتعاملين مع الدوائر الحكومية في الإمارة.

ويُعد البرنامج نموذجاً رائداً في تحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات التي تُقدمها حكومة أبوظبي وتعزيز مكانة الإمارة بصفتها وجهة رائدة في مجال تجربة المتعاملين مع القطاع الحكومي.

وتم تصميم هذا البرنامج الجديد وفقاً لأفضل المعايير الدولية في هذا المجال ويُركز على تحسين تجربة المتعاملين بشكل شامل، كما يستثمر في رأس المال البشري من خلال إتاحة برامج تدريبية شاملة حول تجربة المتعاملين مع الجهات الحكومي.

واستخدمت الهيئة في تطوير هذه الخدمة نموذج "برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد" الريادي الشامل لتحسين تجربة المتعامل والذي يركز على أربعة محاور رئيسية تشمل التوجه الاستراتيجي والتصميم والتطوير وتقديم الخدمة معتمدة على خمسة محركات استراتيجية تتمثل في إطلاق سياسة ودليل تجربة المتعاملين في حكومة أبوظبي والذي قام بتحديد الأدوار ووضع معايير تقديم الخدمة إضافة إلى تحديد الأولويات اللازمة للارتقاء بتجارب المتعاملين لضمان تركيز الجهود والموارد حولها ووضع تصميم رائد لتحسين تجارب المتعاملين بالتعاون مع أفضل الكفاءات العالمية والاستثمار في بناء القدرات عبر تعزيز مهارات الموظفين لتمكينهم من توفير تجارب عالمية المستوى للمتعاملين وتطوير نموذج متقدم لقياس أداء تجربة المتعاملين وأهمها مؤشر جهد المتعامل.

وأعادت الهيئة تصميم خدمة تجربة المتعاملين من خلال مختبر أقيم في جزيرة ياس بدعم من مكتب أبوظبي التنفيذي والجهات الدولية ومنحت الهيئة مائة يوم لتبسيط الخطوات في مثال لرحلة المتعامل واختارت طلب رخصة تعميق بئر مياه جوفية بالنظر إلى تحديات الخدمة السابقة التي تم طرحها وبعد مراجعة داخلية مكثفة وإعادة هندسة إجراءات الخدمة تم إطلاق الخدمة كخدمة فورية دون الحاجة إلى تحميل أي مستندات.

ومع تفعيل الخدمة الفورية سيتمكن المتعاملين الآن من التقدم بطلب رخصة تعميق بئر مياه جوفية من خلال تطبيق "تم" الذكي أو موقع "تم" الإلكتروني وذلك بعد تسجيل الدخول عن طريق الهوية الرقمية الـ UAE Pass حيث يتعين على المتقدم بالطلب اختيار خدمات الحفاظ على البيئة ثم خدمة "إصدار رخصة تعميق بئر مياه جوفية" وعند الموافقة على الشروط والاحكام سيحصل المتعامل مقدم الطلب على الرخصة إلكترونيًا عبر منظومة "تم".

وقال سعود سالم النيادي مدير مكتب إسعاد المتعاملين بالهيئة إن الهيئة تحرص على مواءمة خدماتها لتتماشى مع الرؤية الطموحة لحكومة أبوظبي وسعيها لتوفير خدمات رقمية تتسم بالسرعة والكفاءة دون الحاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة أو الجهات الحكومية المختلفة.

وأضاف : "أنه في إطار "برنامج أبوظبي لتجربة متعامل بلا جهد"، اخترنا طلب رخصة تعميق بئر مياه جوفية كخدمة كنا نرغب في تحسينها ولقد مُنحنا مائة يوم لتحسين رحلة المتعامل ونجحنا ليس فقط بإطلاق الخدمة قبل الموعد المحدد بل قلصنا عدد الخطوات المطلوبة لإكمال عملية التقدم والحصول على الترخيص إلى الحد الأدنى. "

وتتوفر حاليًا 10 خدمات إلكترونية رئيسية لهيئة البيئة على بوابة وتطبيق "تم" بما في ذلك تراخيص الصيد الترفيهي والتجاري وترخيص استزراع الأحياء المائية وتصاريح نقل وزراعة الأشجار المحلية وترخيص الصيد بالصقور.

بالإضافة إلى التراخيص البيئية لحفر واستخدام آبار المياه الجوفية وتراخيص للمشاريع التطويرية والبنية التحتية وتراخيص للمنشآت الصناعية وتراخيص لتسجيل مكتب استشارات بيئية بجانب تراخيص المنشآت التجارية والتي تم فيها دمج التراخيص البيئية للمنشآت التجارية ومزارع الإنتاج الحيواني ومخازن المواد الخطرة تحت خدمة واحدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز