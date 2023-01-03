بلدية مدينة أبوظبي تدعو إلى الالتزام بالشروط المتعلقة ببرادات الشرب العامة

المصدر: وام

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دعت بلدية مدينة أبوظبي أصحاب برادات الشرب العامة (السبيل) إلى ضرورة تعديل وضع البرادات أو تغييرها طبقاً للاشتراطات الصحية واستناداً إلى القرارات واللوائح التي تنظم تشغيل هذه البرادات، حيث يتطلب ذلك أن تكون البرادات مطابقة للشروط والمعايير الصحية، ومتطلبات الأمن والسلامة.. وذلك بهدف الحفاظ على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم.

وأوضحت البلدية أنه يُحظر تركيب براد مياه الشرب (السبيل) في الأماكن العامة دون الحصول على موافقتها، مع أهمية الالتزام بهذا الأمر لضمان سلامة المجتمع.

ولفتت إلى أنه بإلإمكان وبكل سهولة الحصول على تصريح تركيب هذه البرادات عبر المنصة الرقمية لخدمات حكومة أبوظبي "تم" مع توفير كافة المتطلبات اللازمة والمتطابقة مع الشروط الصحية والبيئية والسلامة العامة.

وحول متطلبات الحصول على تصريح تركيب وتشغيل براد مياه شرب أوضحت بلدية مدينة أبوظبي أنه يتوجب توفير الآتي .. تركيب براد مياه الشرب من خلال شركة متخصصة ومعتمدة من البلدية وتقديم فاتورة الماء والكهرباء الصادرة عن مزود خدمة المياه والكهرباء الرئيسي ومراعاة قواعد إشغال الأرصفة والطرق ومناطق الخدمة ومراعاة المعايير التخطيطية وشروط التركيب والتشغيل وعدم الإضرار بالبنية التحتية العامة في مكان تركيب براد المياه مثل الأرصفة والطرقات.

وأضافت يتوجب تثبيت برادات المياه على قاعدة من الخرسانة بسماكة 10 سم (من سطح الأرض) للمحافظة عليه من السقوط وأن تكون جميع التوصيلات الكهربائية جيدة ومثبتة وموضوعة داخل مواسير عازلة حسب اشتراطات الجهة المعنية للمحافظة على سلامة المستخدمين بجانب تزويد براد المياه بفلاتر معتمدة، مع تنظيفها واستبدالها كلما دعت الحاجة لذلك ووفقاً لإرشادات الجهة المصنعة ومراعاة صلاحية صنابير المياه لوقف هدر المياه إضافة إلى وضع شريحة معدنية بحجم (10 سم 6 X سم) على الواجهة الأمامية العلوية اليمنى لبراد مياه الشرب، تحتوي على رقم تصريح البلدية، ورقم هاتف الطوارئ، والـ (كيو أر كود) الذي يتم إصداره.

وعن الواجبات الملقاة على عاتق مالك البراد، ذكرت البلدية أنها تتمثل في الاحتفاظ بوثائق التنظيف والتطهير ونتائج فحص عينات المياه في ملف يمكن لمفتش البلدية المعنية الاطلاع عليها، وفي حال وجود تلوث في أي عينة مياه على المالك تفريغ براد مياه الشرب فورا وإيقافه عن العمل، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التلوث، وتتم إعادة تشغيل براد المياه الذي ظهر فيه التلوث بعد تحليل عينة من المياه للتأكد من زوال أسباب التلوث.

وأشارت إلى أنه من اشتراطات تشغيل برادات الشرب العامة أهمية الالتزام بإجراء عملية الصيانة والتنظيف والتطهير لبراد المياه كل 6 أشهر على الأقل، وفحص عينة مياه واحدة على الأقل كل سنة لدى مختبر معتمد لضمان أفضل مستويات الأمان لمستخدمي هذه المنافذ الخدمية.

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