أكاديمية شرطة دبي تحصد الجائزة الدولية للفكر الشرطي IPSA

المصدر: دبي - البيان

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حصدت أكاديمية شرطة دبي الجائزة الدولية للفكر الشرطي IPSA، أول جهة شرطية على مستوى الإمارات والشرق الأوسط، تحصل على هذه الجائزة عن فئة أفضل «الممارسات والمبادرات الشرطية والعلاقات المجتمعية» والتي تمنحها الجمعية الدولية للعلوم الشرطية بالولايات المتحدة الأمريكية، الجهات المساهمة في تحقيق الجودة والتميز في العمل الأمني والشرطي، وذلك ضمن مسؤوليتها المجتمعية في تطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية لتعميق الروابط مع المجتمع، عبر إطلاق حزمة من المبادرات التي تستهدف أصحاب الهمم لتعزيز الاهتمام بهم، وتفعيل دورهم ودمجهم في المجتمع أسوة بغيرهم من دون تمييز.

انجاز

وقال اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة: إن هذا الإنجاز المتميز الذي حققته أكاديمية شرطة دبي يأتي تجاوباً مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة بضرورة تعزيز الاهتمام بشريحة أصحاب الهمم التي تعد مكوناً رئيساً من مكونات المجتمع الإماراتي، وصولاً لمجتمع دامج لهذه الشريحة والوفاء بالتزاماتها واعتماد تعزيز جودة الحياة من أجل مستقبل مُستدام يلبي طموحاتهم، وثمرة لدعم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، والذي يؤكد دائماً أن المسؤولية المجتمعية جزء أساسي من استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي.

مبادرات

وأكد العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، أن الأكاديمية أطلقت حزمة من المبادرات ضمن مسؤوليتها المجتمعية مستهدفة أصحاب الهمم لتعزيز الاهتمام بهم وتفعيل دورهم ودمجهم في المجتمع أسوة بغيرهم من دون تمييز. ومن جهته، أوضح العميد سلطان علي خميس الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، أن التميز في الأكاديمية أصبح نهجاً مستداماً وأسلوب حياة.

مكانة مرموقة

تصنف «جائزة IPSA» ضمن الجوائز الرفيعة عالمياً، نظراً للمكانة المرموقة التي تتبوؤها المنظمة الدولية للعلوم الشرطية، والتي تعد منظمة غير ربحية ومقرها الولايات المتحدة، وتُركز على ممارسات ومبادرات الشرطة والعلاقات المجتمعية، من ناحية إيلاء تلك الممارسات وكيفية تأثيرها في أفراد المجتمع أهمية خاصة لتلبية احتياجاتهم بطريقة تفوق مستوى توقعاتهم.

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