دبي في صدارة مدن اختارها أثرياء ومشاهير الهند للاحتفال برأس السنة

المصدر: دبي- البيان

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حلت دبي ضمن صدارة الوجهات العالمية المفضلة التي اختارها أثرياء ومشاهير الهند، للاحتفال برأس السنة الجديدة 2023، مع أصدقائهم وعائلاتهم.

وذكرت القناة الإخبارية الهندية «ويون»، أن دبي استقطبت العديد من نجوم بوليوود والمشاهير الذين نشروا صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يحتفلون بليلة رأس السنة في أرجاء المدينة.

وكان من بين المشاهير المحتفلين في دبي، الممثلة والعارضة الهندية انوشكا شارما، وزوجها فيرات كوهلي، كابتن الفريق الوطني الهندي للكركيت، والممثل والمؤلف والمخرج ومقدم البرامج كاران جوهر، مع الممثلة الهندية كيارا ادفاني، والممثل سيدهارث مالهوترا، ومصمم الأزياء ورجل الأعمال مانيش مالهوترا، والممثلتين الهنديتين نيتو كابور وريدهيما، وغيرهم الكثير.

وكان من بين الوجهات الأخرى التي اجتذبت مشاهير الهند خلال عطلة رأس السنة كلاً من بريطانيا وسويسرا.

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