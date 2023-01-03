الاتحاد النسائي العام.. مبادرات رائدة لتمكين المرأة

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحدث الاتحاد النسائي العام، نقلة نوعية في منظومة العمل النسائي في الدولة، في ظل توجيهات ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، إذ رسخ الاتحاد جهوداً نوعية في النصف الثاني من عام 2022 تقوم على دعم وتطوير وتعزيز أفضل الممارسات للنهوض بقضايا المرأة الإماراتية وتمكينها، لتحقيق تطور اقتصادي ومجتمعي وثقافي وإنساني شامل ومتكامل، على نحو يضمن رفع تصنيف الإمارات التنافسي في جميع المجالات المعنية بالمرأة.

تمكين

وسعى الاتحاد النسائي العام بشكل دؤوب لمراجعة مسودة الاستراتيجية الوطنية الثالثة لتمكين المرأة 2027-٢٠٢٢، بهدف رصد الملاحظات وإضافة التعديلات لإعداد المسودة النهائية المتفق عليها مع جميع الشركاء الاستراتيجيين.

ولم يدخر الاتحاد جهداً لتعزيز شراكاته الاستراتيجية مع جميع الجهات في شتى المجالات لدعم المرأة الإماراتية، ولعل من أبرز هذه الجهود مذكرة التفاهم التي أبرمها مع مجموعة موانئ أبوظبي في شأن تعزيز استراتيجيات تمكين المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية، بالإضافة إلى دعم وتطوير أهداف أكاديمية الحرفيات الإماراتيات.

مسؤولية

ضمن مبادراته المجتمعية التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسيرة العمل الاجتماعي والتنموي وتكون مخرجاتها تمكيناً ودعماً لكل فئات المجتمع، نظم الاتحاد النسائي العام بمقره في أبوظبي، مجموعة من الدورات التدريبية بهدف تعزيز وعي الأسرة بأهمية التخطيط الصحيح للمنزل قبل بنائه أو تحديثه، هذا بالإضافة إلى نشر الثقافة والتوعية اللازمة في شأن المسؤولية الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وانطلاقاً من حرصه على دعم المرأة وتمكينها اقتصادياً نظم الاتحاد النسائي العديد من الفعاليات مثل معرض «تجوري»، بمشاركة 41 علامة تجارية من المشاريع الشبابية الوطنية، وذلك في إطار جهوده الحثيثة ودوره الوطني في دعم وتمكين رائدات الأعمال الإماراتيات ورفد أعمالهن بمزيد من ممكنات النمو وأدوات الوصول إلى السوق.

وسعياً لبناء قدرات المرأة في مجال التمكين السياسي إلى جانب دعم الملف البرلماني للمرأة الإماراتية، أطلق الاتحاد النسائي العام ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، نسخة جديدة من برنامج فاطمة بنت مبارك للتمكين السياسي، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما، وذلك تزامناً مع الاستعداد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة 2023، هذا بالإضافة إلى إطلاق البوابة الإلكترونية ليوم المرأة الإماراتية، منصةً توثق تاريخ وفعاليات يوم المرأة الإماراتية وتكون مرجعية للمؤسسات والأفراد الراغبين في الاطلاع على الفعاليات كافة المقامة على مستوى الدولة.

توطين

كما أطلق الاتحاد النسائي العام وبوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، الدفعة الرابعة من برنامج «أطلق»، الذي يؤكد مكانته مبادرة استراتيجية مستدامة توظف مفهوم الإبداع والتميز لنموذج فريد من التعاون المثمر بين القطاع الحكومي والخاص الهادف لدعم ملفي التوطين وتمكين المرأة.

القضاء على العنف

وسعياً لدعم الجهود الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة، دعم الاتحاد النسائي العام حملة «الـ16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي» تحت شعار «اتحدوا! النضال لإنهاء العنف ضد المرأة»، والتي أطلقها مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، كما شارك في الفعالية رفيعة المستوى التي احتضنتها العاصمة أبوظبي للإطلاق الرسمي للإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، كما احتفل الاتحاد النسائي العام بتخريج الدورة التدريبية العسكرية الثالثة لمبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي ينظمها بالتعاون مع وزارة الدفاع، وبالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

كوب 27

وشارك الاتحاد النسائي في الفعالية الجانبية التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية «قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة» والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تحت عنوان «معالجة مشكلة تغير المناخ عبر زيادة توظيف النساء في الاقتصادات الخضراء: نداء للعمل»، ضمن أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ «COP27»، كما شاركت في الجلسة التفاعلية عن «حق الأطفال في المشاركة في قضايا التغير المناخي»، التي نظمتها جامعة الدول العربية «قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الأسرة والطفولة» .

قدرات

وأطلق الاتحاد النسائي العام، وبالتعاون مع الشركاء مبادرة لتمكين الفتاة والمرأة من أصحاب الهمم تحت شعار «معاً نستطيع»، بهدف بناء قدرات صاحبات الهمم وتثمين عطائهن وتمكينهن من تحويل التحديات إلى فرص وتحقيق النجاحات والإنجازات في مختلف المجالات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز