أكاديمية ربدان تستقبل الدفعة الأولى من مرشحي جامعة الدفاع الإندونيسية

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبلت أكاديمية ربدان الدفعة الأولى من مرشحي جامعة الدفاع الإندونيسية، للدراسة في الأكاديمية خلال الفصل الدراسي القادم، وذلك في إطار برنامج التبادل الطلابي أحد أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وضمت الدفعة الأولى 10 مرشحين من الجانب الإندونيسي من طلبة السنة الثالثة، والذين سينخرطون في برامج الأكاديمية المختلفة في المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية والمهنية، ضمن مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وتعمل أكاديمية ربدان على تنفيذ برنامج التبادل الطلابي لديها بالتعاون مع شركائها من مختلف الجامعات الرائدة والمرموقة حول العالم، وفي سياق استثنائي فريد يجمع بين الجوانب الأكاديمية والثقافية والمجتمعية والمهنية، بما يُسهم في تبادل المعرفة والخبرات والمهارات، وتعزيز جوانب البحث والتطوير المشترك، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب رفيعة المستوى.

ويمثل هذا البرنامج جزءاً من مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين جامعة الدفاع الإندونيسية وأكاديمية ربدان خلال شهر سبتمبر في سنتول، بإندونيسيا.

وفي الوقت الذي تستقبل فيه أكاديمية ربدان الطلاب الزائرين من مختلف الجامعات حول العالم في إطار برنامج التبادل الطلابي، فهي تُتيح لطلابها أيضاً قضاء ما يصل إلى فصل دراسي واحد في بلد آخر ضمن سياق تعليمي جديد وتجربة ثرية تتيح لهم الاندماج في العالم الأوسع.

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