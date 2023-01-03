58 ألف زائر لـ «سوق الفريج» في حديقة بحيرة البرشاء

المصدر: دبي- وائل نعيم

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زار«سوق الفريج» 58 ألف زائر خلال أيام مبادرة سوق الفريج، وكانت بلدية دبي، أطلقت مبادرة سوق الفريج في حديقة بحيرة البرشاء، حيث تعدّ المبادرة فرصة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أجل الترويج لمنتجاتهم، وتوفير منصة مجانية لعرض منتجاتهم المنزلية المحلية في مكان واحد.

وأوضحت بلدية دبي أن «سوق الفريج» يتضمن 30 مشروعاً من المشاريع الصغيرة والمشاريع المنزلية، وتم استلام 315 طلباً للمشاركة في السوق، وتأتي المبادرة في إطار جهود البلدية في توفير الفرص الاستثمارية لأصحاب المشاريع من المواطنين سكان الأحياء، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة، وتعزيز مستوى التنافسية بينهم، لتقديم أفضل منتج وأقل سعر للمستهلك، إضافةً إلى رفع الثقة في المنتجات المنزلية.

وأضافت: تفتح حديقة الورقاء 3 أبوابها أمام زوار السوق في الفترة بين 1 حتى 10 يناير الحالي، وتقدم المبادرة عدداً من الامتيازات لأصحاب المشاريع منها، توفير كافة التسهيلات اللوجستية في الموقع، وتخصيص منصات عرض مجانية للمنتجات.

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