نهيان بن مبارك: «خليفة لنخيل التمر» عززت ريادة الإمارات في الابتكار الزراعي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، بالإنجازات التي حققتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي خلال عام 2022 وأكد أننا نفتخر برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونعتز بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.

وأشار معاليه إلى أهمية مواصلة العمل على تحقيق المزيد من النجاحات خلال العام الجديد، حيث تركت الأمانة العامة للجائزة بصمة قوية عبر إنجاز عدد كبير من الفعاليات والمشاريع النوعية في مسيرة الجائزة، والتي أسهمت في تعزيز الموقع الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في تنمية البنية التحتية لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي، وذلك من خلال سلسلة من البرامج والمبادرات والمهرجانات المتخصصة.

من جهته فقد أشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بأن الأمانة العامة للجائزة تفخر وتعتز بالإنجازات التي حققتها الجائزة خلال خمسة عشر عاماً بفضل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم المتواصل لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة. والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة.

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