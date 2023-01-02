بلدية أبوظبي تنفذ أعمال تطوير وصيانة منتزه الشريعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة، أعمال التطوير والصيانة لمنتزه الشريعة، وكذلك أعمال التطوير والصيانة للمسابح الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركز.

وتضمنت أعمال تطوير وصيانة منتزه الشريعة تركيب ألعاب جديدة للأطفال ومظلات وكراسي جلوس للعائلات، كما تمت صيانة جميع المجالس الداخلية والأثاث والجلسات والاستراحات بالمنتزه، بالإضافة إلى صيانة نوافير المياه وغرفة البخار «الساونا» في النادي الصحي، وطلاء المباني الخدمية العامة والممرات والأرصفة بألوان زاهية، وتركيب لوحات إرشادية جديدة تسهل على المرتادين عملية الوصول إلى كل مناطق ومرافق المنتزه.

وأولت البلدية اهتماماً كبيراً بالمسطحات الخضراء في المنتزه، حيث تمت زراعة الزهور الموسمية بمختلف الأنواع والألوان، وكذلك زراعة النباتات الخضراء في العديد من المناطق لتعزيز اللون الأخضر وعناصر التجميل الطبيعي، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالإضاءة عبر فحص جميع أعمدة ووحدات الإنارة لاكتمال المشهد الجمالي للمنتزه.

إلى ذلك عملت البلدية على تنفيذ أعمال الصيانة لمسابح «الدرة والفنة والسواحل» التابعة لمركز بلدية الشهامة، للحفاظ على كفاءتها وجاهزيتها لاستقبال الجمهور، حيث من المتوقع أن تسهم أعمال التطوير التي تم تنفيذها في زيادة الإقبال الجماهيري على منتزه الشريعة والمسابح بالشكل المأمول، وبما يتماشى مع أهداف البلدية في توفير مرافق ترفيهية عامة تواكب النهضة الحضارية التي تتمتع بها أبوظبي، وتسهم في إسعاد كل أفراد وشرائح المجتمع.

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