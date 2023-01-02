شرطة دبي تنظم ملتقى منطقة «نايف المجتمعي»

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء الدكتور طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف، فعاليات ملتقى منطقة «نايف المُجتمعي» الذي نظمته مبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة نايف، وذلك في حديقة نايف، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في بلدية دبي، واللجنة الدائمة للشؤون العمالية في إمارة دبي.

وحضر فعاليات الملتقى المجتمعي، العقيد خبير عمر عاشور نائب مدير مركز شرطة نايف، والنقيب عوض مبارك، وفاطمة بوحجير منسقة مبادرة الروح الإيجابية، وعدد من موظفي شرطة دبي، وما يزيد على 1500 من سكان منطقة نايف.

وتضمنت فعاليات الملتقى محاضرات توعوية لسكان منطقة نايف قدمتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومركز حماية الدولي، والإدارة العامة للعمليات، والإدارة العامة للمرور، فيما تخلل الفعاليات مسابقات وهدايا إلى جانب تنظيم أنشطة رياضية كشد الحبل، ولعبة الكراسي.

وفي ختام الفعاليات، أشاد اللواء طارق تهلك بفعالياته المتنوعة التي أسهمت في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد سكان منطقة نايف مع بداية العام الجديد، مثمناً جهود القائمين على تنظيم فعاليات الملتقى.

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