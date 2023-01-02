"طرق دبي" تُطلِقُ تجريبياً خدمة الفحص الفني للمركبات على مدار الأسبوع

المصدر: البيان

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تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق خدمة الفحص الفني للمركبات على مدار الأسبوع، بشكل تجريبي ولمدة شهرين ابتداءً من يوم الأحد المقبل 8 يناير 2023، في مركزين اثنين فقط هما مركز المتكاملة ومركز تسجيل، فرع سوق السيارات المستعملة.

وتفصيلاً، قال جمال السادة، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "أطلقنا هذه المبادرة بشكل تجريبي ولمدة شهرين اثنين وسيتم من خلال مراقبة وقياس الأثر ومدى الإقبال عليها من قبل المتعاملين في سبيل التوسع في تقديمها على نطاق أكبر ومراكز أكثر على مستوى الإمارة".

وأوضح السادة إن مواعيد الدوام في هذين المركزين يوم الأحد خلال الفترة التجريبية، ولمدة شهرين، ستكون من الساعة (2:00 ظهراً) إلى الساعة (10:00 مساءً). وستقتصر الخدمة المُقَدّمة على الفحص الفني للمركبات.

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