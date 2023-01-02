طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية الغربية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً شرقاً نهاراً.

و أوضح المركز -في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي متوسطا قد يضطرب أحياناً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 10:05 و المد الثاني عند الساعة 00:38

و الجزر الأول عند الساعة 17:48 والجزر الثاني عند الساعة 04:15.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، يضطرب أحياناً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:59 والمد الثاني عند الساعة 07:08

و الجزر الأول عند الساعة 13:45 والجزرالثاني عند الساعة 02:21.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 17 85 40

دبي 26 18 80 40

الشارقة 26 16 85 35

عجمان 25 17 90 40

أم القيوين 27 14 90 35

رأس الخيمة 27 14 90 40

الفجيرة 26 19 80 45

العـين 28 14 95 30

ليوا 27 14 90 45

الرويس 24 19 80 45

السلع 24 18 85 40

دلـمـا 24 19 85 45

طنب الكبرى 25 18 80 35

طنب الصغرى 25 18 80 35

أبو موس 25 19 80 35

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