حمدان ومكتوم بن محمد يحضران أفراح المهيري

المصدر: البيان

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حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم " الإثنين” حفل الاستقبال الذي أقامه عتيق خميس بن قبا المهيري، بقاعة فندق ميدان في دبي، بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة سلطان سيف بالضبيعة الكتبي.



كما حضر الحفل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام.

وهنّأ سموهم العروسين وذويهما متمنين لهما حياة زوجية سعيدة، داعين الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات الخير والنماء والازدهار.

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