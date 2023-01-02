جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.. إنجازات بارزة وتأثير أكاديمي عالمي

المصدر: وام

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حققت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي نمواً وتطوراً لافتين من حيث عدد أعضاء الهيئة التدريسية وأعداد الطلبة، فضلاً عن التميز والتأثير الأكاديمي الذي شهدته الجامعة العام الماضي.

كما جرى تصنيف الجامعة لتصبح ضمن أفضل 25 جامعة على مستوى العالم في عام 2022 في مجالات الذكاء الاصطناعي، والرؤية الحاسوبية، وتعلم الآلة، ومعالجة اللغات الطبيعية وفقًا لـ"سي إس رانكينغز" (CSRankings) لتصنيفات المؤسسات التي تُعنى بعلم الحاسوب.

وتم نشر أكثر من 350 ورقة بحثية علمية في العديد من المؤتمرات والدوريات المؤثرة والمرموقة خلال عام 2022، شملت 27 ورقة بحثية في مؤتمر نظم معالجة المعلومات العصبية.

وشهدت الهيئة التدريسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي زيادة كبيرة خلال العام الماضي، مع انضمام 21 عضواً جديداً ليبلغ عدد أعضاء الهيئة الآن 49 عضواً، ليرتفع إجمالي أعضاء الهيئة التدريسية بنسبة تزيد على 80 % منذ عام 2021، وقد حرصت الجامعة على استقطاب أبرز الخبراء باعتبارهم نواة العملية التعليمية ومحور الارتكاز لتحقيق أهداف الجامعة.

وعمل 27 عضواً من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لدى أفضل 100 مؤسسة متخصصة بالذكاء الاصطناعي، بزيادة قدرها 14 عضواً عن العام السابق.

كذلك ارتفع متوسط مؤشر هيرش (H-index)، المعتمد لقياس جودة الإنتاجية العلمية للمنشورات والأوراق البحثية العلمية بمقدار 4 نقاط ليصل إلى 45، وهو ما يمثل زيادة إجمالية بنسبة 10 في المائة.

وترأس أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي خمسة مؤتمرات عالمية مرموقة للذكاء الاصطناعي خلال عام 2022، بما في ذلك المؤتمر الدولي لتعلم الآلة (ICML 2022)، ومؤتمر الأساليب التجريبية في معالجة اللغات الطبيعية (EMNLP 2022)، ومؤتمر عدم اليقين في الذكاء الاصطناعي (UAI 2022)، ومؤتمر جمعية اللغويات الحوسبية (ACL 2022)، ومؤتمر التعلم السببي والاستدلال (CLeaR 2022).

وارتفعت أعداد الطلبة بشكل ملحوظ في عام 2022، ومع إضافة طلبة دفعة الخريف، يصل إجمالي عدد الطلبة إلى أكثر من 200 طالب للدراسات العليا، كذلك ارتفعت جودة الطلبة المنتسبين، مع قدوم 21 في المائة من الطلبة الجدد من مؤسسات جامعية متميزة وتعد الأفضل ضمن فئتها، بارتفاع قدره 12 في المائة مقارنة بالعام السابق.

ودعماً للجهود الحكومية الرامية إلى زيادة مشاركة الكفاءات الإماراتية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، فقد ارتفع عدد الطلبة الإماراتيين إلى 36 طالباً فيما يتواصل فتح باب التسجيل أمام الخريجين للعام الدراسي 2023 – 2024، وترحب الجامعة بطلبات الانتساب إلى برامج الماجستير والدكتوراه في الرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية، سواءً من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك حتى تاريخ 30 أبريل 2023.

وتأتي الجامعة في المرتبة الأولى بين المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية، وهي مكرسة لجعل أبوظبي والإمارات العربية المتحدة مركزًا إقليميًا وعالميًا للذكاء الاصطناعي، كما أنها ملتزمة بتطوير تقنيات معالجة اللغات الطبيعية، للارتقاء بتطبيقاتها واستخداماتها في اللغة العربية وتفرعاتها.

واحتفلت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بتخريج دفعتين من منتسبي البرنامج التنفيذي، وتستعد حالياً لتخريج الدفعة الثالثة.

كما قام قسم الخدمات الاستشارية والتدريب بتنظيم ستة برامج مهنية في العام 2022 بالشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات المرموقة في الدولة بهدف تمكين الإدارة الصناعية المستقبلية، وتزويد القيادات الصناعية بمعلومات مفصلة عن أهم برامج وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وكيفية تسخيرها في دعم نمو القطاعات المختلفة.

ووقعت الجامعة أيضاً 5 اتفاقيات تعاون استراتيجية على مدار العام وشمل التعاون مع شركة "آي بي إم"، وجنرال إليكتريك للرعاية الصحية، ومنظمة "ملاريا نو مور"، وبرنامج الجينوم الإماراتي، والإدارة العامة للجمارك في أبوظبي.

وأطلقت الجامعة سلسلة روّاد الذكاء الاصطناعي AI Quorum التي تهدف لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز للأبحاث المتقدمة مجال الذكاء الاصطناعي لتبادل المعارف والأفكار بين ألمع العقول والعلماء المتخصصين في الذكاء الاصطناعي.

وشهدت هذه السلسة تنظيم ثلاثة لقاءات حول التعلم التفاعلي، والأدوات المفتوحة للتعلّم التلقائي القابل للتركيب والتطوير، والمعالجة الطبيعية للغة، مع الاستعداد لتنظيم ثلاثة لقاءات إضافية في أوائل العام المقبل. واستضافت سلسلة روّاد الذكاء الاصطناعي أيضاً لقاءً خاصاً في أبوظبي جمع نخبة من العلماء لمناقشة الأفكار والآراء التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الأبحاث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقال البروفيسور إريك زينغ رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي إن الجامعة حققت إنجازات لافتة في عام 2022، فالعمل الجاد والجودة والكفاءة العالية التي يمتاز بها أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بات يقود الجامعة نحو آفاق جديدة من التميز والريادة.

وأشار إلى أن التصنيفات العالمية والأوراق البحثية العلمية مهمة جداً لمواصلة التميز الأكاديمي، إلا أن روح التعاون والتفاعل الاجتماعي التي نجحنا في تعزيزها قد ساعدت في خلق بيئة علمية متقدمة لإجراء أبحاث الذكاء الاصطناعي واختبارها وتعلمها".

وأضاف أننا سنواصل في عام 2023، العمل الحثيث نحو تطوير مجالات الذكاء الاصطناعي كقوة عالمية قادرة على خدمة الإنسانية، والمساعدة في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتميز في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد زينغ أن جودة وكفاءة أعضاء الهيئة التدريسية تمثل عنصراً أساسياً للتميز في مجال البحث العلمي وتنمية المواهب والابتكار، مشيراً إلى أن الجامعة تشجع أعضاء هيئة التدريس على مشاركة مواهبهم وخبراتهم من خلال المشاركة في أفضل المؤتمرات العالمية.

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