الإمارات تدشن 2023 باستحقاقات عالمية وتشريعات تواكب المستقبل

المصدر: وام

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دشنت دولة الإمارات عام 2023 وسط حراك تنموي متصاعد تترجمه مجموعة من الفعاليات والأحداث والمناسبات العالمية التي تستضيفها الدولة طول العام الجاري، فيما تبرز حزمة من التشريعات والقرارات التي تدخل حيز التطبيق في العديد من القطاعات التي تسهم في تعزيز أطر التنمية الشاملة وتنافسية وجاذبية الدولة.

وتعزز قائمة الفعاليات والأحداث التي تستضيفها دولة الإمارات مكانتها العالمية مركزا دوليا لاستشراف المستقبل ولاعبا فاعلا في مختلف المحافل العالمية.

وترصد وكالة أنباء الإمارات "وام" في التقرير التالي أبرز الاستحقاقات التي تشهدها الدولة خلال عام 2023 في مختلف المجالات.

- Cop 28 .

يعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الحدث الأبرز الذي تستضيفه الإمارات في عام 2023 خلال الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي، وذلك بعد أن تم اختيار الدولة بإجماعٍ عالمي لاستضافة هذا الحدث تعبيراً عن الثقة في سجلها الحافل وجهودها المحلية والعالمية في مجال نشر حلول الاستدامة وحماية البيئة والتنوع البيولوجي وخفض الانبعاثات وتسريع عجلة نمو الطاقة المتجددة والانتقال في قطاع الطاقة.

- MBZ-SAT .

على مستوى قطاع الفضاء، تواصل دولة الإمارات تألقها وريادتها العالمية في مجال الفضاء خلال العام 2023 الذي يشهد في نهايته تقريبا إطلاق القمر الصناعي " MBZ-SAT، وهو ثاني قمر اصطناعي إماراتي يتم بناؤه بأيدي فريق من المهندسين الإماراتيين بعد القمر "خليفة سات"، ويمثل دورا محوريا في دعم قطاع الفضاء الإماراتي، ليكون القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة في مجال التصوير الفضائي عالي الدقة والوضوح.

وفي السياق ذاته يُنتظر أن يقضي رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مهمة طويلة تستغرق ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية خلال عام 2023، حيث ينطلق من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا ضمن مهمة «ناسا» و«سبيس إكس Crew-6»، لقضاء ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، لإجراء تجارب علمية متقدمة.

- قمة المرأة.

وفي فبراير المقبل تستضيف العاصمة أبوظبي "القمة العالمية للمرأة 2023" تحت عنوان "دور القيادات النسائية في بناء السلام، والاندماج الاجتماعي وصنع الازدهار" والتي تتزامن مع ذكرى مرور 100 عام على حصول النساء على الحق في التصويت والانتخاب.

- مؤتمر الموانئ.

تستضيف الإمارات مؤتمر الموانئ العالمي لعام 2023 الذي ينظمه الاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ، وذلك في العاصمة أبوظبي، حيث يستهدف المؤتمر جمع مجموعة من أبرز مشغلي الموانئ في العالم، ويشهد حضور مجموعة من المتحدثين تضم أبرز الشخصيات المؤثرة في هذا القطاع.

- "قمة الحوكمة والامتثال".

وعلى صعيد المؤتمرات والمنتديات تستضيف دبي، قمة الحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال GPRC 2023، في 25 يناير الجاري بمشاركة أكثر من 100 من المؤسسات الحكومية والخاصة ونخبة من الرؤساء التنفيذيين والمتخصصين وصناع القرار في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال، كما تستضيف دبي في الفترة الممتدة بين 7 و9 مارس المقبل فعاليات القمة العالمية الشرطية 2023 بمشاركة 250 شركة عارضة، وعدد كبير من المتحدثين المشاركين في القمة لتبادل المعلومات والتجارب والخبرات في 150 جلسة.

- مؤتمر "إنفستوبيا".

وتشهد أبوظبي مطلع مارس المقبل فعاليات مؤتمر إنفستوبيا العالمي التي تستمر لمدة يومين تحت عنوان «استشراف الفرص في عصر التغيرات»، لمناقشة التحولات التي يشهدها مناخ الاستثمار العالمي في ظل التغيرات الاقتصادية، التي أوجدت مفاهيم اقتصادية جديدة تتعلق بالواقع الافتراضي والاقتصاد الأخضر والمستدام، وانعكاساتها على أولويات الاستثمار في قطاعات حيوية.

- كأس العالم للكرة الشاطئية.

تعزز الإمارات في عام 2023 مكانتها وجهة للفعاليات الرياضية العالمية، حيث تستضيف في الربع الأخير من العام الجاري نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA 2023 في نسخة مميزة تجمع أشهر نجوم اللعبة من مختلف دول العالم.

- بطولة العالم للجولف.

وتستضيف دولة الإمارات في أكتوبر المقبل، بطولة العالم لهواة الجولف للرجال والسيدات، وذلك في نسختها الـ 33، التي ستقام على ملعب “النار” في عقارات جميرا في دبي، في حدث يقام للمرة الأولى على صعيد دول المنطقة.

وتدخل حزمة من التشريعات والقرارات الجديدة حيث التنفيذ خلال العام الجاري تبرز منها :

- قانون الموارد البشرية.

دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022، بشأن قانون الموارد البشرية الجديد في الحكومة الاتحادية، حيز التنفيذ، وبدأ العمل به اعتباراً من اليوم الموافق 2 يناير 2023، وذلك بهدف تعزيز مرونة تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ودعم تحقيق رؤية “نحن الإمارات 2031″، التي تركز على بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً من خلال تعزيز الأداء الحكومي وتطوير نماذج العمل المرنة التي تسهم في تحقيق أفضل النتائج.

- العمل الحر.

وبدأت حكومة دولة الإمارات اعتباراً من اليوم تطبيق إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية من المواطنين، في مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً.

وتهدف إجازة التفرغ للعمل الحر إلى تمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتحفيزها على دخول عالم ريادة الأعمال واكتشاف مجالاته، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني المستقبلي.

- ضريبة الشركات.

أصدرت دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.

ووفقاً للقانون، تم تحديد "ضريبة الشركات" بنسبة تبلغ 9 في المائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم ، وبنسبة تبلغ صفر بالمائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.

- التعطل عن العمل.

بدأ أمس الموافق 1 يناير 2023 التسجيل بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لموظفي القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين، حيث حددت الرسوم بـ 60 درهماً سنوياً لمن يبلغ راتبه الأساسي 16 ألف درهم فأقل، و120 درهماً سنوياً لمن يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم.

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