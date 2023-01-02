برعاية رئيس الدولة ... «آيدكس ونافدكس 2023» يقدمان مجموعة متنوعة من الفعاليات والمزايا الجديدة كلياً

المصدر: وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،" حفظه الله"، أعلنت مجموعة أدنيك عن إقامة الدورة السادسة عشرة من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2023) والدورة السابعة من معرض الدفاع والأمن البحري (نافدكس 2023)، من 20 إلى 24 فبراير المقبل.

تتولى مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الدفاع، تنظيم المعرضين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث من المقرر أن يتخللهما الكشف عن مجموعة واسعة من أبرز التقنيات الجديدة، فضلاً عن استقطاب كبار المشاركين والجهات العارضة من قطاع الدفاع العالمي.

ويمثّل معرضا آيدكس ونافدكس الحدثين الأكبر من نوعهما على مستوى العالم، وتتزامن الدورة القادمة لآيدكس مع مرور 30 عاماً على انطلاق هذا المعرض الفريد من نوعه.

ويشارك في المعرضين طيف واسع من كبار القادة والمسؤولين وصناع القرار والوزراء، إلى جانب خبراء القطاع والمختصين من جميع دول العالم.

وتستضيف مجموعة أدنيك للمرة الأولى خلال الحدث سلسلة من حوارات الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بحضور مجموعة من قادة الفكر والمحاورين المخضرمين في القطاع، الذين يستعرضون أهم وأحدث المواضيع ذات الصلة بقطاعي الدفاع والدفاع البحري، فضلاً عن الاستفادة من نتائج هذه الاجتماعات بغرض التعاون وإطلاق تقارير متخصصة بالقطاع.

وسيتم الكشف خلال الحدث عن مساحة آيدكس نيكست_جين المخصصة للشركات الناشئة، والتي تتيح لرواد الأعمال استعراض حلولهم وتقنياتهم في قطاع الدفاع والدفاع البحري أمام أبرز الأسماء في القطاع، إضافة إلى جولة مسار الابتكار، وهي جولة مخصصة عبر أقسام المعرض تسلط الضوء على أحدث المنتجات والابتكارات في قطاع الدفاع والدفاع البحري من أهم العلامات التجارية الرائدة عالمياً. وتتيح الجولة للجهات العارضة تقديم أحدث منتجاتهم وحلولهم المبتكرة أمام الآلاف من المشترين الدوليين والمحليين.

ومن ناحية المحتوى، يوفر المعرضان للمرة الأولى فعاليات نقاشية مفتوحة تتيح حضور أبرز النقاشات حول آخر مستجدات القطاع، حيث تُقام فعالية محادثات نافدكس في قاعة المارينا التي يتم تطويرها في مرسى أدنيك الجديد في الجهة المقابلة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتركّز على أهم الموضوعات المتعلقة بقطاع الدفاع البحري، بينما تتضمن فعالية محادثات آيدكس جلسات تغطي مجموعة متنوعة من المواضيع الهامة ذات الصلة بقطاع الدفاع العالمي. وتشمل مواضيع النقاشات: النساء والشباب في قطاع الدفاع، وأبطال قطاع الدفاع، إلى جانب الجلسات التحفيزية.

كما يتضمن الحدث جناح "تاريخ الدفاع" المخصص لهواة التاريخ، والذي يحتضن معرضاً تفاعلياً يسلط الضوء على أهم المنتجات والتقنيات المعتمدة في قطاع الدفاع على مدى الثلاثين عاماً الماضية.

ويوفر معرضا آيدكس ونافدكس منصة رائدة عالمياً تستعرض أحدث ابتكارات وتقنيات قطاع الدفاع الدولي، إلى جانب أحدث التقنيات والمعدات التي طورتها القطاعات الدفاعية في جميع أنحاء العالم. ونجحت الدورة السابقة من المعرضين عام 2021 في تسجيل نجاح لافت، حيث استقبلت أكثر من 62,000 زائر وأكثر من 900 شركة محلية وإقليمية ودولية من 59 دولة، بالإضافة إلى استضافة 35 جناحاً وطنياً.

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