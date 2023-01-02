حاكم الشارقة يوجه بتسريع تحويل منح «العيش الكريم» لـ 4500 من المتقاعدين

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بتسريع تحويل منح (العيش الكريم) لـ 4 آلاف و500 متقاعد ومتقاعدة من أبناء امارة الشارقة من الكوادر الاتحادية والجهات الأخرى، كما تم تحويل مبالغ لـ 635 حالة جديدة من المتقاعدين بخلاف الـ 1000 التي أعلن عنها سموه الأسبوع الماضي والذين تلقوا منحهم المالية على حساباتهم، أعلن عن ذلك ظهر اليوم خلال برنامج الخط المباشر من اذاعة الشارقة.

عيش كريم

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة أمر بصرف منح مالية اضافية شهرياً لـ 4 آلاف و500 متقاعد ومتقاعدة من الكوادر الاتحادية والجهات الأخرى داخل الامارات من أبناء الشارقة، المرحلة الأولى كانت لـ 1000 متقاعد ومتقاعدة كمرحلة أولى وستعقبها مراحل اخرى لـ 3500 من المتقاعدين الذين تم حصرهم، وذلك بهدف تعزيز مبدأ العيش الكريم والاستقرار الأسرب الذي يريده صاحب السمو حاكم الشارقة لأبنائه.

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