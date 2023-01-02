صفر وفيات و11000 مكالمة تلقتها «عمليات» شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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كشف العقيد د. جاسم محمد بن هده مدير إدارة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن تعامل مركز الاتصال بغرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة مع (11557) مكالمة هاتفية ما بين الطارئة، وغير الطارئة، خلال عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة، وذلك ضمن الخطة الامنية الشاملة التي وضعتها القيادة العامة لشرطة الشارقة لتأمين احتفالات رأس السنة الجديدة 2023، والفعاليات المصاحبة لها في كافة مدن الإمارة، بهدف تعزيز جودة الحياة الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالقيادة والشركاء الاستراتيجيين.

وقال مدير إدارة العمليات بالقيادة إنه تم التعامل مع كافة البلاغات حسب أهميتها، وتحويلها الفوري إلى جهات الاختصاص، مؤكداً على الحرص المستمر لشرطة الشارقة على تقليل زمن الاستجابة، من خلال استخدام أحدث التقنيات، ضمن استراتيجيتها المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان.

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وفي الجانب المروري، كثفت شرطة الشارقة من تواجدها الأمني في الدوريات المرورية على مختلف المناطق، والميادين، والطرقات الداخلية والخارجية للإمارة، الأمر الذي شكل عامل النجاح الذي تحقق في بلوغ "صفر" وفيات، لافتة انه تم التعامل مع 7 حوادث بإصابات بسيطة خلال فترة اجازة رأس السنة الميلادية الجديدة.

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