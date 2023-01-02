"أبوظبي للصحة العامة" يطلق أول مختبر مرجعي متنقل

المصدر: وام

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أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة المختبر المرجعي المتنقل من المستوى الثالث للسلامة البيولوجية (BSL-3) أول مختبر من نوعه في أبوظبي يتم تجهيزه للتعامل مع مسببات الأمراض عالية الخطورة بما سيسهم في تعزيز استعدادات العاصمة أبوظبي للقيام بالفحوصات والاختبارات السريعة والآمنة والدقيقة للأمراض المعدية.

وقال سعادة مطر النعيمي المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة إنه في ظل توجيهات القيادة الرشيدة التي وضعت صحة وسلامة أفراد المجتمع على رأس قائمة الأولويات نمضي منذ إنشاء المركز خلال عام 2019 بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للصحة العامة على مستوى المنطقة والعالم أجمع.

وأضاف أن إطلاق المختبر المرجعي المتنقل من المستوى الثالث للسلامة البيولوجية علامة فارقة تدفع المركز للسير قدما في عملية التطوير والتقدم وتعزيز استعدادات أبوظبي للاستجابة والسيطرة والتقصي للأمراض المعدية وتحقيق رؤية المركز نحو مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة.

من جانبها قالت سعادة الدكتورة فريدة الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المُعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الدولة إن إمارة أبوظبي أصبحت مجهزة تماماً لإدارة أي تهديدات للصحة العامة يواجهها مجتمعنا بالطريقة المناسبة وسيعزز المختبر المتنقل الذي تم إطلاقه حديثاً قدرات إجراء الفحوصات الحديثة والسريعة والمجانية لتحديد الأشخاص المعرضين لمخاطر العدوى الفيروسية والعوامل المسببة للأمراض.

وسيتوفر المختبر المرجعي المتنقل من المستوى الثالث للسلامة البيولوجية ضمن أربعة مواقع في إمارة أبوظبي وتشمل مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى الرحبة ومستشفى توام ومستشفى مدينة زايد.

وقد قامت الشركة المصنعة للمختبر بالتعاون مع مركز السيطرة على الأمراض بإجراء تدريب مكثف لجميع الفنيين الذين سيعملون داخل المختبر وسيتعاملون مع مسببات الأمراض ذات الخطورة العالية بالإضافة إلى التدريب على السلامة في الموقع لضمان العمل بأمان داخل المختبر.

كما سيقوم فريق السلامة البيولوجية والجودة في مدينة الشيخ خليفة الطبية بالإشراف على نواحي السلامة البيولوجية والجودة.

من جهته قال سعادة سعيد جابر الكويتي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية – صحة: “بصفتنا شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية تقع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على السلامة العامة عند تفشي الأمراض المعدية ويعد مختبر BSL-3 المتنقل الذي أطلقه مركز أبوظبي للصحة العامة خطوة مهمة نحو تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة الأمراض المعدية”.

وأضاف: "نستضيف مختبر BSL-3 المتنقل في مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى توام ومستشفى الرحبة ونجدد التزامنا بدعم جهود حكومة دولة الإمارات ومركز أبوظبي للصحة العامة لحماية المجتمع الإماراتي من مخاطر الأمراض المعدية ".

الجدير بالذكر بأن المختبر المرجعي الوطني للأمراض المعدية في أبوظبي (RLID-AD) سيقوم بتفعيل المختبر المتنقل الجديد خلال تفشي الأمراض والجائحات لزيادة قدرات الفحص والتشخيص الحالية للأمراض المعدية.

وتم تصميم المختبر المرجعي المتنقل من المستوى الثالث للسلامة البيولوجي، بصورة تضمن تشغيلها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وإرشادات السلامة الحيوية في المختبرات الميكروبيولوجية والطبية الحيوية لضمان الاحتواء المناسب لمسببات العدوى.

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