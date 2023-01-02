الاتحاد النسائي.. نقلة نوعية في منظومة العمل النسائي في الإمارات

المصدر: وام

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حقق الاتحاد النسائي العام على مدار النصف الثاني من العام الماضي 2022 إنجازات بارزة حرص من خلالها على تشجيع ابنة الإمارات على المشاركة الفاعلية في المسيرة التنموية المستدامة.

تأتي جهود الاتحاد في ظل توجيهات ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" .. وقد رسخ نهجاً يقوم على دعم وتطوير وتعزيز أفضل الممارسات للنهوض بقضايا المرأة الإماراتية .

ومن أبرز هذه الإنجازات “مراجعة مسودة الاستراتيجية الوطنية الثالثة لتمكين المرأة 2022-2027 ” ، وقد وقع الاتحاد النسائي اتفاقيات تعاون يسعى من خلالها إلى تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع جميع الجهات في شتى المجالات لدعم المرأة الإماراتية ومن أبرزها مذكرة التفاهم التي أبرمها مع مجموعة موانئ أبوظبي بشأن تعزيز استراتيجيات تمكين المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية ، كما وقع مع مستشفى "أن أم سي" رويال للمرأة اتفاقية تعاون مشترك لإطلاق مجموعة مبادرات جديدة بجانب مذكرة التفاهم التي وقعها مع بنك أبوظبي الأول لدعم وتطوير أهداف أكاديمية الحرفيات الإماراتيات.

وضمن مبادراته المجتمعية نظم الاتحاد النسائي بمقره في أبوظبي دورة تدريبية تحت عنوان "كيف تراجع مخططات منزلك" ضمن برنامج أسرتي سر سعادتي "تعمير المنزل – من الفكرة إلى الواقع".

كما نظم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين - فرع أبوظبي ورشة عمل افتراضية تحت عنوان “مسؤولية الأخطاء الطبية” لنشر الثقافة والتوعية اللازمة حول المسؤولية الناتجة عن الأخطاء الطبية.

ونظم بالتعاون مع شؤون المجالس بديوان ولي العهد والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لقاءً توعوياً ضمن مبادرة "بداية صحيحة لحياة سعيدة موفقة".

وانطلاقاً من حرصه على دعم المرأة وتمكينها اقتصادياً نظم الاتحاد النسائي بالتعاون مع مستشفى أن أم سي رويال للمرأة معرض "تجوري" بمشاركة 41 علامة تجارية من المشاريع الشبابية الوطنية.

ويقدم الاتحاد النسائي في مجال التمكين السياسي العام جهوداً حثيثة لبناء قدرات المرأة في هذا المجال بجانب دعم الملف البرلماني للمرأة الإماراتية ، ومن هذا المنطلق أطلق الاتحاد النسائي ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني نسخة جديدة من “برنامج فاطمة بنت مبارك للتمكين السياسي” في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما وذلك تزامنا مع الاستعداد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة 2023.

كما أطلق الاتحاد البوابة الإلكترونية ليوم المرأة الإماراتية كمنصة توثق لتاريخ وفعاليات يوم المرأة الإماراتية.

ونظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع وزارتي الدفاع والخارجية والتعاون الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وجامعة الدول العربية “المؤتمر الدولي للمرأة والسلام والأمن”.

كما أطلق الاتحاد النسائي وبوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي الدفعة الرابعة من برنامج "أطلق" الذي يهدف لدعم ملفي التوطين وتمكين المرأة.

ويواصل الاتحاد الاضطلاع بدوره في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والدول الشقيقة والصديقة لدعم ملف تمكين المرأة حيث نظم “ملتقى المرأة الإماراتية”، كما استقبل وفدا من سيدات أعمال جمهورية قيرغيزستان.

وسعياً لدعم الجهود الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة.. دعم الاتحاد النسائي العام حملة "الـ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي" تحت شعار "اتحدوا! النضال لإنهاء العنف ضد المرأة".

وشارك الاتحاد النسائي ضمن وفد الدولة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في اجتماع الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

واحتفل الاتحاد بتخريج الدورة التدريبية العسكرية الثالثة لمبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن التي ينظمها بالتعاون مع وزارة الدفاع وبالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأعلن الاتحاد النسائي العام وبوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي عن إطلاق مبادرة "سفراء الذكاء الاصطناعي" التي تم استحداثها ضمن برنامج "أطلق"، كما أعلن البرنامج عن إشراك الكوادر النسائية المبدعة من متدربات الدفعة الرابعة للمشاركة في مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة وإدراجها ضمن متطلبات التخرج.

وقام الاتحاد النسائي وبوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بإعداد برنامج تدريبي تخصصي لرواد المستقبل تماشياً مع توجيهات الدولة بتوفير البيئة الحاضنة والمحفزة للمبرمجين بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في رسم وصناعة المستقبل وذلك بالتزامن مع يوم "الإمارات تبرمج".

وشاركت سعادة نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام في الفعالية الجانبية التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة المرأة" والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان "معالجة مشكلة تغير المناخ من خلال زيادة توظيف النساء في الاقتصادات الخضراء: نداء للعمل" ضمن أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية كما شاركت في الجلسة التفاعلية حول "حق الأطفال في المشاركة بقضايا التغير المناخي".

وعقد الاتحاد النسائي اجتماع الجمعية العمومية للجمعيات النسائية بالدولة حيث استعرض خلاله التقارير الإدارية والمالية والخطة المستقبلية للاتحاد والجمعيات النسائية وتقييم العمل خلال المرحلة الماضية على ضوء ما تحقق من إنجازات في مسيرة المرأة الإماراتية.

كما أطلق مبادرة لتمكين الفتاة والمرأة من أصحاب الهمم تحت شعار "معاً نستطيع" بهدف بناء قدرات صاحبات الهمم وتثمين عطائهن وتمكينهن من تحويل التحديات إلى فرص وتحقيق النجاحات والإنجازات في مختلف المجالات.

وشارك الاتحاد ضمن أجنحة الجهات الحكومية في معرض "جيتكس جلوبال 2022" .

وفي إطار جهوده بالمجال الصحي نظم الاتحاد بالتعاون مع مجالس أبوظبي بديوان الرئاسة ملتقيات "بثقافتي أرتقي" وذلك ضمن فعاليات شهر أكتوبر الوردي للتوعية بالوقاية من سرطان الثدي.

وتعزيزاً لدور الاتحاد النسائي العام في دعم وتمكين المرأة والمجتمع في المجالات الثقافية والتنموية شارك في مهرجان العين للكتاب لعام 2022 كما شارك في الملتقى السنوي الأول للشباب السعودي الإماراتي "واعد".

ودعماً لمنظومة الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر والأفراد وتحسين النظام البيئي نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع شركة سلال ورشة عمل افتراضية حول "أساسيات الزراعة في الحقول المفتوحة"، كما نظم بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ورشة عمل افتراضية تحت عنوان "طرق استغلال المساحات المنزلية في الاكتفاء الذاتي".

ارك مركز الصناعات للحرف اليدوية التابع للاتحاد النسائي ضمن وفد الدولة المشارك في مهرجانات التمور العربية في كل من أسوان - جمهورية مصر العربية وأرفود-المغرب والأردن والخرطوم-السودان انطلاقاً من حرص الاتحاد على إبراز تراث الدولة الأصيل.

وأطلق الاتحاد النسائي العام جولته السنوية لتنفيذ مبادرة "سقيا الماء.. فاطمة بنت مبارك " التي تستهدف العاملين الذين يؤدون عملهم تحت أشعة الشمس خلال فترة الصيف في إمارة أبوظبي.

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