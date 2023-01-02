محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان قادة العالم بالعام الجديد

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023 إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول، وقد تمنى سموه لهم موفور الصحة والعافية، ولشعوبهم الخير والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء.

من جهة ثانية بعث سموهما برقيتي تهنئة إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

كما بعث سموهما برقيتي تهنئة إلى الرئيس ميغيل دياز كانيل، رئيس جمهورية كوبا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى مانويل ماريرو كروز، رئيس وزراء جمهورية كوبا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقيتي تعزية إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر.

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