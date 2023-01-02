افتتاح طريق جبل جيس الجديد أمام الحركة المرورية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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افتتحت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة؛ ممثلة في مؤسسة الأشغال، طريق جبل جيس الجديد من الطريق الدائري مروراً بمنطقة وادي حقيل، أمام الحركة المرورية، ويأتي المشروع ضمن استراتيجية تطوير البنية التحتية وإنشاء الطرق الحديثة التي تجسد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في تعظيم الاستفادة من المكانة السياحية لقمة جبل جيس الأعلى في دولة الإمارات، وبما يتماشى مع مواكبة احتياجات التوسعات العمرانية في مناطق الإمارة وتعزيز مكانتها.

ويسهم الطريق الجديد وادي حقيل - جبل جيس، الذي يمثل أبرز إنجازات مؤسسة الأشغال في رأس الخيمة خلال عام 2022، حيث يبلغ طول مساره 14.1 كيلومتراً، من مخرج 611 على الطريق الدائري، في اختصار زمن الرحلة بـ 65 % ، حيث يتم قطع مسافة الطريق الجديد في 7 دقائق مقارنة بطريق وادي البيح الذي تقطع مسافته في 20 دقيقة بالمركبة، حيث تم إنشاء المشروع بواقع مسارين في كل اتجاه، وتم تصميم مشروع الطريق الجديد الذي انطلقت أعماله في عام 2021، وفق أعلى المواصفات التي تمنع إغلاقه أمام الحركة المرورية مستقبلاً في حال نزول السيول الجبلية خلال موسم هطول الأمطار، إذ تم إنشاء الطريق بارتفاعات تتراوح بين 4 إلى 30 متراً عن مستوى الأرض في بعض المناطق بحسب اختلاف طبيعتها بين الأرض الطبيعية والجبلية، بالإضافة إلى 10 عبارات لتصريف مياه الأمطار، حيث بلغ حجم أعمال القطع في المناطق الجبلية لأكثر من 2.5 مليون متر مكعب من الصخور، واستخدام طبقات الرصف وتأمين حواف الطريق لضمان عدم تأثير السيول على الطريق في المستقبل.

ويأتي المشروع ضمن سلسلة المشاريع التي تنفذها مؤسسة الأشغال في رأس الخيمة، والتي تشمل تنفيذ الجسر الجديد على المدخل الجديد المؤدي لطريق جبل جيس من منطقة وادي حقيل، بالإضافة إلى إنجاز وتشغيل سد وادي خمد بسعة 294 ألف متر مكعب، وسد وادي شحة بسعة 270 ألف متر مكعب، ضمن أعمال تطوير المنطقة المؤدية إلى قمة جبل جيس بهدف ضمان عدم قطع الطرق نتيجة لجريان الأودية.

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