«زايد العليا» تنجز أول خريطة ذكية لدعم وصول أصحاب الهمم إلى 296 منشأة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وعدد من شركائها الاستراتيجيين في مجال السياحة والفندقة، إنجاز أول خريطة جغرافية ذكية لدعم وصول أصحاب الهمم إلى 296 منشأة مهيأة لاستقبالهم على مستوى أبوظبي في مختلف القطاعات، تغطي جزيرة أبوظبي وضواحيها، ومنطقة العين، ومنطقة الظفرة، منها 206 منشآت تعليمية، التي يمكن الوصول إليها في الإمارة، ويجري تحديث جميع البيانات فيها بشكل مستمر من خلال مؤسسة زايد العليا، وذلك في إطار رؤية الإمارة لجعل مدينة أبوظبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة، وما توليه قيادتنا الحكيمة من اهتمام بأصحاب الهمم.

وتأتي تلك المبادرة من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تماشياً مع استراتيجيتها والجهود المستمرة بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات المعنية ومنها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لجعل أبوظبي مدينة يسهل الوصول إليها صديقة لأصحاب الهمم، حيث بدأت المؤسسة تطوير الخريطة الذكية في بداية عام 2022، وذلك بهدف تعزيز مكانة الإمارة صديقة لأصحاب الهمم تسهم في الوصول لكل المنشآت المهيأة لاستقبالهم على مستوى الإمارة، الأمر الذي يساعد الأسر وأولياء الأمور للوصول لتلك المنشآت التي تناسب أبناءهم.

وعقب سلسلة من الزيارات لممثلي مؤسسة زايد العليا لتفقد كل المنشآت في جميع أنحاء الإمارة للتعرف على إمكانية الوصول تم التأكد من المنشآت التي تتمتع بمرافق مهيأة للوصول إلى أصحاب الهمم.. وستسمح هذه الميزة لأصحاب الهمم وأولياء أمورهم بالبحث عن الخدمات التي يمكن الوصول إليها مباشرة عبر خرائط google، ومعرفة المرافق الموجودة داخل المكان قبل زيارته.

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