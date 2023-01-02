دبي سفاري بارك.. واجهة ترفيهية ساحرة

المصدر: دبي - وائل نعيم

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تعتبر «دبي سفاري بارك» واحدة من أهم الوجهات السياحية والترفيهية والتعليمية الساحرة والفريدة من نوعها التي تضمها الإمارة، وتتيح للزائرين قضاء أوقات ممتعة مع الحياة البرية من مختلف أنحاء العالم. تضم «دبي سفاري بارك» حوالي 3000 حيوان، مع 78 نوعاً من الثدييات، بما في ذلك 10 حيوانات آكلة للحوم و17 من الرئيسيات، و50 نوعاً من الزواحف و111 نوعاً من الطيور، إضافة إلى البرمائيات واللافقاريات، وجميعها تعيش في مساحة تبلغ 119 هكتاراً، من شتى بقاع الأرض، اجتمعت في مكان واحد يؤمن لها بيئة طبيعية مفتوحة في الهواء الطلق.

لقطات رائعة تنقل الزوار إلى قلب القارة الأفريقية | تصوير: عبدالله المطروشي



وتم إنشاء «دبي سفاري بارك» الكائنة في منطقة الورقاء 5 مقابل سوق التنين، مجهزة لاستقبال آلاف الزوار يومياً، للاستمتاع بمجموعة من البحيرات والطبيعة الخضراء المنعشة، إلى جانب أحجار ضخمة صناعية منتشرة في أنحاء حديقة الحيوان دبي، والشلالات التي تضفي جمالاً أخاذاً إلى هذا الصرح الضخم والفريد.





مناطق رئيسية



وتتكون «دبي سفاري بارك» من خمس مناطق جذب رئيسية، بما في ذلك القرية الأفريقية، والقرية الآسيوية، وسفاري الصحراء العربية، وقرية سفاري، ومنطقة الوادي، ويمكن للزوار استكشاف مناطق التجوال المجاني وتجربة عوامل الجذب البارزة مثل رحلة سفاري ومزرعة الأطفال.



وتتوفر في «دبي سفاري بارك» أعلى مستويات الرعاية الطبية لحيوانات الحديقة، وفقاً للمعايير العالمية، وأفضل الممارسات المُطبقة حول العالم في هذا المجال، وبشكل يتيح توفير بيئات متنوعة تتناسب مع مختلف الحيوانات، وباستخدام أساليب حديثة في مراقبة الحيوانات والحياة الفطرية الخاصة بهم، وصممت بطريقة تليق بالمتنزهات والحدائق بما يضاهي أفضل الحدائق في العالم، كما تتوفر فيها العديد من المرافق لخدمة الزوار.

مشاهد لا تنسى في رحاب «دبي سفاري بارك»

سفاري الصحراء العربية



وتحتضن سفاري الصحراء العربية مختلف أنواع الحيوانات من جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية، حيث يمكن للزوار الاقتراب من الحيوانات المختلفة لمراقبة أسلوب حياتها البرية، إضافة إلى معرفة سلوكيات كل حيوان عن كثب، وتعد منطقة مزرعة الأطفال، الموجودة في «سفاري الصحراء العربية»، إحدى الوجهات التعليمية والترفيهية الرئيسية في الحديقة، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بالأنشطة الخاصة بالمزرعة، مع أطفالهم من جميع الأعمار.





القرية الآسيوية



وتحاكي القرية الآسيوية، الأنماط المعمارية الفريدة لهذه القارة، وما يمتاز به طرازها المعماري من زخارف ونقوش خاصة، إذ تجسد القرية، التنوع الثقافي الكبير لقارة آسيا، وتضم مجموعة من الحيوانات البرية المتنوعة، على مساحة 5 هكتارات، ما يتيح للزائر فرصة الاستمتاع بمشاهدة الحيوانات، في نزهة خاصة، من خلال هذه التجربة، كما تضم القرية معارض للحيوانات المختلفة، التي تعيش في هذه المنطقة من العالم.





حافلات لاستكشاف مناطق التجوال المجاني

القرية الأفريقية



وتعد القرية الأفريقية من أهم القرى في «سفاري دبي بارك»، من حيث المساحة والأنشطة المتنوعة، وتبلغ مساحتها 12 هكتاراً، وتم تصميمها بطريقة تعكس الحياة والطبيعة الأفريقية بكل تفاصيلها، وذلك ليشعر الزوار وكأنهم بقلب القارة الأفريقية، وتنقسم هذه القرية إلى منطقتين هما: السافانا الأفريقية والغابات المطيرة، بالإضافة إلى البلازا الرئيسية التي تضم مجموعة من المرافق والمطاعم الخاصة بالقرية. كما تضم القرية 20 معرضاً للحيوانات المختلفة: فرس النهر، والغوريلا، والشمبانزي، والأسد الإفريقي، وطائر الفلامينغو الوردي اللون وغيرها الكثير.



قضاء أوقات ممتعة مع الحياة البرية من مختلف أنحاء العالم

قرية المستكشف



تتيح فرصة استكشاف الحياة البرية في أفريقيا وآسيا من خلال الحافلات المريحة التي توفرها، حيث يتمتع الزائرون بمشاهدة بعض الحيوانات المميزة. وتوفر «دبي سفاري بارك» مجموعة من المرافق الخدمية، إلى جانب العديد من الأنشطة التفاعلية والعروض الحية، كما تضم مجموعة من الخدمات والمرافق التي تناسب أصحاب الهمم، وتشكيلة متنوعة من المطاعم والمقاهي العالمية والمحلية، ومحلات تسوق تذكارية، وتم تصميم حركة الزوار في الحديقة بطريقة سلسة ودون أي صعوبات، سواء بالسير على الأقدام أو باستخدام مختلف وسائل النقل الصديقة للبيئة، مثل القطارات الترام والدراجات، بالإضافة إلى السيارات والمركبات الكهربائية لضمان تجربة متميزة وفريدة من نوعها.



مشاهد الحيوانات في «دبي سفاري بارك » تجتذب الزوار

أسعار التذاكر :

■ تبدأ من 20 درهماً للأطفال وتختلف الأسعار بحسب الباقات

■ دخول مجاني للأطفال دون 3 سنوات وأصحاب الهمم + 2 مرافقين (الدخول ببطاقة سند).



مواعيد:

■ 09:00 صباحاً حتى 05:00 عصراً

■ آخر دخول عند البوابة الرئيسية لحاملي التذاكر

4:00 مساء ولغير حاملي التذاكر الساعة 3:30 مساءً



مواقف السيارات:

■ 3500 موقف مجاني



الموقع الإلكتروني

https://www.dubaisafari.ae/ar



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