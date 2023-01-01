عبدالله بن زايد ووزير خارجية أذربيجان يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية والشراكة بين البلدين

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع جيهون بيراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان، العلاقات الثنائية والشراكة بين البلدين، وسبل تعزيز نموها وازدهارها في المجالات كافة.

وتبادل الجانبان التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، واستعرضا آفاق التعاون بين البلدين في عدد من القطاعات.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي على العلاقات الثنائية المتميزة والشراكة المتنامية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، مشيراً إلى أن مستويات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين شهدت تطوراً لافتاً، وهناك حرص مشترك على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

من جانبه، أكد جيهون بيراموف عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلع بلاده إلى تعزيز وتنمية التعاون المشترك مع دولة الإمارات على الصعد كافة.

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