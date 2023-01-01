طقس الإمارات غداً .. غائم جزئياً بوجه عام

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً خاصةً على المناطق الساحلية والجزر غرباً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح: شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: متوسط - مضطرب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:19 و المد الثاني عند الساعة 23:23 الجزر الأول عند الساعة 16:45 والجزر الثاني عند الساعة 03:17.

بحر عمان: خفيف - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:07 والمد الثاني عند الساعة 06:22 الجزر الاول عند الساعة 13:02 والجزرالثاني عند الساعة 01:18.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 18 85 40

دبي 26 19 80 35

الشارقة 25 16 85 35

عجمان 26 19 80 35

أم القيوين 25 15 85 40

رأس الخيمة 26 16 85 30

الفجيرة 26 19 75 35

العـين 26 16 85 35

ليوا 25 15 85 40

الرويس 25 18 80 40

السلع 22 16 85 40

دلـمـا 23 19 80 45

طنب الكبرى 24 18 75 40

طنب الصغرى 24 18 75 40

أبو موسى 24 18 75 40

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