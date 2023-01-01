8 مواليد استقبلتهم مستشفيات أبوظبي مستهل 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبلت مستشفيات أبوظبي في الساعات الأولى من العام الجديد، 8 مواليد تم الاحتفاء بهم بالورود ابتهاجاً بهذه المناسبة المتميزة والسعيدة التي جاءت ضمن احتفالات العام 2023.

وكانت الولادة الأولى بمستشفى "ميديور" في أبوظبي مع دقات الساعة 12 صباحاً، حيث ولدت الطفلة هناء عيد أحمد حسن، بوزن 3.220 كجم.

وقال الدكتور وليد الشربيني استشاري أمراض النساء والتوليد في مستشفى "ميديور": "احتفلنا بقدوم ولادة الطفلة الأولى لهذا العام التي ستكون ذكرى ولادتها مميزة لعائلتها في هذا اليوم وبدء العام مع فرد جديد للعائلة يحمل الأمل بعام سعيد، نتمنى لها حياة مزهرة".

فيما استقبلت مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، 6 مواليد خلال الساعات الأولى للسنة الجديدة، منهم 4 أطفال إماراتيين، حيث كانت الولادة الأولى للطفلة سيدة فاريشتا عند الساعة 12:08 صباحاً، بوزن 2.630 كجم وتعتبر الطفلة الثالثة للعائلة، وأصروا على أن يكون ميلاد ابنتهم في هذه الليلة المميزة، وعلق والد الطفلة محمد فضل الصديق، قائلاً: "يسعدنا أن نرحب بابنتنا الجميلة التي قدمت إلى العالم في لحظات مبهجة، نحن ممتنون لوجودها مع كل الفرح اللذين جلبتهما إلى حياتنا، ونشكر الفريق الطبي والعاملين بمدينة برجيل على دعمهم الكبير".

وفي الساعة 01:35 صباحًا ولدت الطفلة الإماراتية لطيفة عبد الله آل علي بوزن 3.350 كجم، فيما ولد الطفل حسن حمد المري، عند الساعة 3:30 صباحاً وهو الطفل الرابع للعائلة.

وقالت شيخة المري والدة الطفل: "نشكر الله على ولادة طفلنا وإضافة فرد جديد إلى عائلتنا، إنه طفلنا الرابع والمولود الذكر الأول لنا، الآن أصبح لدى بناتي أخٌ جديد والأخ هو السند، فرحتنا اليوم فرحتان فرحة قدوم العام الجديد الذي نتأمل أن يكون عاماً سعيداً على الجميع وفرحتنا مضاعفة بوجود ملاكنا الصغير، أود أن أشكر قادتنا ودولتنا التي وفرت لنا مستشفيات ذات مستوى خدمة عال وراق، كما أشكر إدارة مدينة برجيل الطبية على ما قدموه لي من اهتمام كبير".

وولد الطفل الإماراتي مايد فهد الظهوري الساعة 04:47 صباحًا بوزن 2.600 كجم، وهو الطفل الثاني للوالدين نسيمة مسعود وفهد الظهوري.

وقالت الدكتورة ريتو نامبيار أخصائية أمراض النساء والتوليد بمدينة برجيل الطبية: "نبارك قدوم الأطفال ونبارك لأولياء أمورهم، إنني سعيدة أن أشارك هذه الأسر سعادتهم باستقبال أطفالهم، في هذه الليلة المميزة. إنها فرحة مزدوجة للوالدين ولنا. يوم رأس السنة الجديدة هو مناسبة خاصة لكل أسرة، لقد احتفلنا بهذه اللحظة الرائعة ونتمنى للمواليد وعائلاتهم كل التوفيق".

وفي مستشفى برجيل في أبوظبي، احتفل الزوجان الفلبينيان بيانكا ساليندونغ وآيفي لويز فيرايو بالعام الجديد باستقبال طفلهما الثاني، حيث وُلد الطفل يوهان جيو س.فيرايو في الساعة 01:18 صباحًا عبر الدكتورة أرونا كوماري ، استشارية أمراض النساء، وكان وزنه 3.760 كجم.

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