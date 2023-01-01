محمد بن راشد: الإمارات قيادة لا تعرف المستحيل ودولة تصنع المستقبل ولا تنتظره

المصدر: دبي - البيان

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نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه في «إنستغرام» مقطع فيديو تصدره سؤال «ماذا يمكن لدولة أن تنجزه خلال 365 يوماً؟»، ثم تأتي الإجابة على شكل تعداد لمنجزات الإمارات في عام 2022، التي استطاعت أن تكسر المستحيل، تحت ظل قيادة لا تعرف المستحيل.

وقال سموه: «هذه هي الإمارات في 2022.. قيادة لا تعرف المستحيل، ودولة تصنع المستقبل ولا تنتظره».

وأضاف سموه: «كان المستحيل أن تستضيف العالم أجمع في ظل جائحة عالمية.. ولكن الإمارات احتضنت العالم عبر «إكسبو 2020 دبي»، الذي شهد نجاحاً منقطع النظير، وكان من المستحيل أن تتحدى قواعد الهندسة لتبني أيقونة معمارية، غير أن الإمارات تهدي العالم «متحف المستقبل»، الذي نال لقب أجمل مبنى في العالم بجدارة».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إن المستحيل أن يرتفع حجم التجارة العالمية في ظل التراجع العالمي، إلا أن الإمارات حققت نمواً في تجارتها غير النفطية بنسبة 19 %، لتصل إلى 1.6 تريليون درهم. وكان المستحيل أن تصل دولة حديثة إلى القمر، في حين أن دولة الإمارات أطلقت أول مشروع عربي وإقليمي لاستكشاف القمر، وكان المستحيل أن تستقبل دولة ملايين السياح بعد جائحة عالمية، إلا أن الإمارات تستقبل 22 مليون سائح بعد انتهاء جائحة كوفيد 19».

وقال سموه: «كان المستحيل أن تتصدر دولة عمرها 50 عاماً المؤشرات التنموية العالمية، ووجدنا أن الإمارات تتصدر 171 مؤشراً تنموياً عالمياً، والمستحيل أن تفتح جميع دول العالم لك أبوابها دون تأشيرة، وها هي الإمارات على رأس التصنيف العالمي لأقوى جواز سفر بدخول 180 دولة دون الحاجة لتأشيرة. والمستحيل أن تجمع مليار وجبة لفقراء العالم، إلا أن دولة الإمارات جمعت مليار وجبة لفقراء العالم خلال شهر واحد فقط، والمستحيل أن تشجع ملايين الطلاب العرب على القراءة، أما الإمارات فقد فعلت ذلك عبر أكبر تحدٍ عالمي للقراءة «تحدي القراءة العربي»، الذي جمع 22 مليون طالب».

وتابع سموه: «المستحيل أن تكون دولة نفطية أكبر مستثمر في الطاقة النظيفة.. وها هي الإمارات توقع اتفاقاً بـ 100 مليار دولار للاستثمار في الطاقة النظيفة.. المستحيل أن تقود دولة نفطية أكبر حوار عالمي حول تغير المناخ، أما الإمارات فستستضيف قمة «COP 28» بحضور 140 رئيس دولة وحكومة».

وختم سموه: «المستحيل أن تكون واحة أمن واستقرار في منطقة تموج بالاضطرابات.. أما الإمارات فقد تصدرت مؤشر الأمن والتجول ليلاً بأمان».

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