 حمدان بن محمد لموظفي حكومة دبي: شكراً لإخلاصكم وتفانيكم وعطائكم

المصدر: البيان

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وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي شكراً خاصاً لموظفي حكومة بي على إخلاصهم وتفانيهم وعطائهم، مشدداً على مساهمتهم في جعل دبي نموذجاً عربياً وعالمياً في الإدارة وتصميم توجهات المستقبل.

وجاء في رسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم:

إخواني وأخواتي.. فريق عمل حكومة دبي،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عام سعيد علينا جميعاً بإذن الله، نستكمل فيه معاً بناء ما حققته دبي في العام الماضي من إنجازات أسّس نهجها سيدي ومعلمي وقائدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمدينة لا تكتفي بتصميم المستقبل.. بل تصنعه.

فريقي المتميز، أنتم من ساهمتم في جعل دبي نموذجاً عربياً وعالمياً في الإدارة وتصميم توجهات المستقبل، فشكراً لإخلاصكم وتفانيكم، وشكراً لعطائكم.

أمامنا فرص كثيرة، وطموحاتنا دائماً كبيرة، ونعمل على إنجازها معاً، فغايتنا الأسمى الاستمرار وبروح الفريق الواحد في تحقيق الأثر الإيجابي في حياة كل فرد في مجتمع دبي.

كل عام وأنتم ومن تحبون بخير وصحة وسلامة.

أخوكم،

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

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