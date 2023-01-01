أنور قرقاش: الإمارات تتطلع إلى المستقبل بثقة غير مسبوقة

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتطلع إلى المستقبل بثقة غير مسبوقة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإماراتي حقق خلال 2022 إنجازات عدة ومراتب متقدمة في المؤشرات العالمية.

وقال معاليه في تدوينات عبر حسابه في «تويتر» أمس: «نحن على أعتاب عام جديد وبقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة وإخوانه تتطلع الإمارات إلى المستقبل بثقة غير مسبوقة.. سيادتنا وموقعنا السياسي وعمقنا الاقتصادي وكفاءاتنا الوطنية ومشاريع المستقبل والعلوم والتكنولوجيا سبيلنا إلى تعزيز مسيرتنا المباركة والبناء على تجربتنا الرائدة».

وأضاف معاليه: «شهد العام 2022 انتقالاً سلساً ومنظماً للسلطة السياسية في دولة الإمارات، حيث تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئاسة الدولة خلفاً للشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، لتكرس الإمارات سمعتها الإقليمية والعالمية دولة للأعراف والمؤسسات والاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي».

إنجازات

وتابع معاليه: «حقق الاقتصاد الإماراتي خلال العام 2022 إنجازات عدة ومراتب متقدمة في المؤشرات العالمية، ووظفت الدولة نجاحها التنظيمي في مواجهة جائحة كوفيد لتعزيز موقعها الإقليمي والدولي، ويبشر النمو الاقتصادي الكبير هذا العام وبيئة المال والأعمال الملهمة بعقود مقبلة من التفوق والريادة». وقال معاليه: «واصلت الإمارات تعزيز الجسور إقليمياً ودولياً، مكرسة موقعها في هذا الشأن عبر مجموعة من المبادرات الدبلوماسية المستندة إلى إيمان عميق بأولوية التواصل والحوار ونبذ الخلافات، ومن هذا المنطلق كانت القوة الناعمة للإمارات حاضرة بقوة لدعم ملفات الاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي».

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