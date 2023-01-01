حمدان بن زايد: عام سعيد وللإمارات وأهلها المزيد من الخير والازدهار

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أنه مع بدء العام الجديد نتمنى أن يكون عاماً سعيداً مليئاً بالنجاحات والإنجازات، وأن يديم على الإمارات وأهلها المزيد من الخير والرخاء والازدهار.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر» أمس: «مع بدء العام الجديد.. نسأل المولى عز وجل أن يكون عاماً سعيداً مليئاً بالنجاحات والإنجازات، وأن يديم على الإمارات وأهلها المزيد من الخير والرخاء والازدهار».

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