مكتوم بن محمد: مع بداية العام الجديد نتمنى للعالم وشعوبه المزيد من الاستقرار والأمان والسلام

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمنى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، للعالم وشعوبه المزيد من الاستقرار والأمان والسلام في العام الجديد، معبراً سموه عن أمله للإمارات أن يكون هذا العام مليئاً بالعمل والإنجاز.

وقال سموه في حسابه الرسمي على تويتر "مضى عام بإنجازاته وتحدياته ودروسه، ومع بداية العام الجديد نتمنى للعالم وشعوبه المزيد من الاستقرار والأمان والسلام، ولوطننا الإمارات ازدهاراً ووحدةً ورفعةً تدوم لقيادتنا وشعبنا، آملين أن يكون هذا العام مليئاً بالعمل والإنجاز وتحقيق الغايات العظيمة لهذا الوطن. كل عام وأنتم بخير".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز