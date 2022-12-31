ملتقى «الاستمطار» يبحث مستقبل الأمن المائي حول العالم

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، ينظم المركز الوطني للأرصاد عبر برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، الملتقى الدولي للاستمطار خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير المقبل، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والعلماء وذوي العلاقة المحليين والدوليين من أجل مناقشة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال بحوث الاستمطار.

وباعتباره الحدث الأول من نوعه في معالجة القضايا الرئيسة الأكثر إلحاحاً في مجال المياه والاستدامة المائية على مستوى العالم، يوفر الملتقى الدولي للاستمطار أمام المجتمع العلمي منصة فريدة لمناقشة الجهود المبذولة لإيجاد حلول مبتكرة للأمن المائي من خلال تبادل المعرفة والخبرة وتعزيز الفهم العلمي في مجال الاستمطار، حيث يركز الملتقى على خمسة محاور رئيسة تشمل التعاون الدولي، والابتكار، وبناء القدرات، والذكاء الاصطناعي، والأبحاث التطبيقية.

ومن أبرز المشاركين في الملتقى الدولي، عمران شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور عبدالله المندوس مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، وبيتيري تالاس الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

والدكتورة نوال الحوسني المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وريكاردو توكسيري مسؤول برنامج «آيرينا» لبناء القدرات والشباب، وغونتر هسنجر مدير العلوم في وكالة الفضاء الأوروبية، سامرونغ سانغبونغ المدير العام لمشروع صناعة الأمطار الملكية في تايلاند،.

بالإضافة إلى استضافة خبراء إقليميين ودوليين في عمليات تلقيح السحب لتسليط الضوء على الإنجازات والنتائج التي توصلوا إليها من خلال مشاريعهم البحثية لمعالجة القضايا المرتبطة بالمياه في الدول المعرضة لأزمة شح المياه. ويوفر الحدث لطلاب الجامعات فرصة لعرض مشاريعهم البحثية المبتكرة في مجالات تعديل الطقس والاستمطار على كوكبة من العلماء البارزين من مختلف أنحاء العالم.

كما يهدف الملتقى إلى دعم استراتيجيات أمن المياه والعلوم المتقدمة في دولة الإمارات، إضافة إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي لعلوم الاستمطار، وتعزيز دورها في نقل المعرفة. كما سيتناول الملتقى التقدم المحرز على مسار تنفيذ المشاريع الحائزة على منحة البرنامج، إلى جانب مناقشة تحديات الأمن المائي على ضوء تغير المناخ العالمي، والفرص المتاحة لتنفيذ نماذج وتقنيات جديدة في مجال الاستمطار.

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