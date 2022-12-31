فحص 150 عينة عسل مجاناً في «مهرجان حتا للعسل» خلال 3 أيام

المصدر: دبي - وائل نعيم

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وفرت بلدية دبي منصة مختبر دبي المركزي كخدمة فحص فورية لعينات العسل في «مهرجان حتا للعسل»، للعارضين والزوار، وبلغ عدد العينات التي تم فحصها خلال 3 أيام من انطلاق المهرجان 150 عينة من العسل المعروض، خلال دورته الـ السابعة التي انطلقت في 27 الجاري وتستمر فعالياته على مدار 7 أيام.

وقال محمد كرم مدير قسم مختبرات التحليل الكيميائي في بلدية دبي:

نستخدم أحدث التقنيات والأجهزة الكيميائية التحليلية، في إطار حرص بلدية دبي على ضمان جودة المنتجات المتداولة في المهرجان، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الإماراتية المعتمدة.

ويقدم مختبر دبي المركزي مجموعة من فحوص العسل بما يشمل فحص نسبة السكريات الكلية، والجلوكوز، والفركتوز، وهيدروكسي ميثيل فورفورال (HMF)، والإنزيمات، والرطوبة والحموضة.

وأكد النحال علي المقبالي أنه أنتج أكثر من طن و200 كيلوغرام من العسل لعام 2022 من موسم السدر من 120 خلية.

بدوره، قال النحال سالم الشريف إنه باع 700 كيلوغرام في إحدى دورات المهرجان في الأعوام السابقة، وذكر النحال راشد البدواوي أنه تم إنتاج هذا العام أكثر من نصف طن للعسل من زهرة الزعتر الجب.

ويعتبر النحال محمد الريامي صاحب أكبر خلية نحل بري في مهرجان حتا للعسل تزن ما يقارب 8 كيلوغرامات.

50 نحالاً

وكانت بلدية دبي افتتحت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان حتا للعسل وسط مشاركة أكثر عن 50 نحالاً مواطناً في قاعة حتا التابعة للبلدية.

والذي تمتد فعالياته يومياً من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 8 مساءً، ويهدف المهرجان إلى دعم قطاع إنتاج عسل النحل على مستوى الدولة، وتعزيز الفرص الاقتصادية أمام سكانها، ترجمة لجهود البلدية في تقديم سبل الدعم كافة للقطاعات الإنتاجية المحلية في منطقة حتّا.

ويعكس المهرجان أهمية قطاع إنتاج العسل في منطقة حتّا، والذي يعدّ إحدى المبادرات التطويرية في المنطقة، والرامية إلى الارتقاء بالقطاع على مستوى الإمارة والدولة.

حيث يأتي تنفيذاً لخطة حتّا التنموية الشاملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، في العمل على تطوير المنطقة وتنفيذ المشاريع والمبادرات الاقتصادية والتنموية المتنوعة، وتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص فيها.

منصة

ويعد المهرجان منصة للزوار تتيح لهم فرصة التعرف إلى الأصناف المتنوعة والمتعددة للعسل والفروق بينها في الشكل والطعم واللون والرائحة والأسعار التي تتراوح بين 100 و300 درهم، وخواص كل صنف، كما تشمل الفعاليات المصاحبة للمهرجان هذا العام، فعالية سوق الأُسر المنتجة، وركن فحص العينات، وركن ألعاب الأطفال إضافةً إلى توزيع مجموعة من الهدايا القيّمة على الزوار.

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