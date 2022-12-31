دور رائد لــ «كهرباء دبي» في تعزيز مشاركة الشباب

المصدر: دبي - البيان

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يؤدي مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي دوراً مهماً في مد جسور التواصل مع مجالس الشباب في مختلف أنحاء الدولة. ومن أكتوبر 2019 وحتى نهاية ديسمبر الجاري، نظم مجلس شباب الهيئة أكثر من 65 فعالية، و25 محاضرة توعية، و4 رحلات تثقيفية وزيارات ميدانية، وشارك في 9 منتديات ومؤتمرات عالمية، واستضاف 6 وفود ضمن برنامج زيارات المقارنات المعيارية، كما تم انتداب مجموعة من أعضاء المجلس في اثنين من البرامج الوطنية والعالمية في عام 2022. إلى جانب ذلك، أطلق المجلس العديد من المبادرات، وأكثر من 10 منصات اتصال لدعم جسور التواصل بينه وبين موظفي الهيئة من الشباب.

وأثنى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة على جهود مجلس شباب الهيئة الحثيثة في الإسهام في تحقيق أهداف الهيئة لاستثمار الطاقات الشابة وتمكينها وتأهيلها، بما يعزز مشاركتها البنّاءة في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وأضاف معاليه: «تتبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لتأهيل الشباب للمشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، ونؤمن في الهيئة بأن شباب اليوم قادة المستقبل وحجر الأساس لضمان مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة، ونحرص على أن يكونوا شركاء فاعلين في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم».

من جهتها، قالت عائشة محمد الرميثي، رئيسة مجلس شباب الهيئة وأول الفائزين بوسام دبي للموظف الشاب ضمن جوائز دبي للتميز الحكومي 2021: «بدعم من الإدارة العليا في الهيئة، يكثف مجلس شباب الهيئة جهوده لمواكبة مسيرة الهيئة الهادفة إلى تعزيز دور الشباب في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات العالمية ومن أبرزها تلك المتعلقة بالتغير المناخي والحياد الكربوني، ولا سيما مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ (كوب 28) عام 2023».

جلسات نقاشية

شارك مجلس شباب الهيئة في جلسات نقاشية أقيمت على هامش أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا الذي تم تنظيمه في الفترة من 28 وحتى 31 مارس الماضي في فندق أتلانتس النخلة، دبي، المرة الأولى في المنطقة. وضمن برنامج «شباب الطاقة النظيفة» الذي أطلقه مركز الابتكار التابع للهيئة، شارك مجلس شباب الهيئة في باقة من الجلسات التعليمية المبتكرة وورش العمل التدريبية. ويستهدف البرنامج إعداد المواهب وقادة الطاقة الشباب من مختلف المجالات لتطوير معارفهم.

وبالتزامن مع اليوم العالمي للشباب 2022، نظم مجلس شباب الهيئة سلسلة من الفعاليات والجلسات النقاشية عن استثمار الطاقات الشابة لدفع عجلة التنمية المستدامة، بمشاركة العديد من المجالس الشبابية المحلية والمؤسسية ومنها مجلس شباب دبي، مجلس شباب «دو»، مجلس شباب شركة مايكروسفت، مجلس شباب هيئة الطرق والمواصلات ومجلس شباب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وبحضور أكثر من 100 شاب وشابة وكذلك شارك المجلس في جلسة نقاشية ضمن مبادرة «ملتقى شباب المعرفة» التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

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