إنجازات أكاديمية رائدة عززت مكانة جامعة الإمارات

المصدر: العين - البيان

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حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة بنهاية العام 2022، عدداً من الإنجازات الأكاديمية التي تعزز من دورها ومكانتها كجامعة وطنية رائدة في التعليم والبحث العلمي، تستشرف آفاق المستقبل.

وتحقق الرؤية الاستراتيجية الوطنية، للارتقاء بالمنظومة التعليمية ومخرجاتها الأكاديمية، التي تلبي متطلبات مشاريع التنمية الوطنية، بكفاءات من الخريجين والخريجات في مختلف التخصصات الأكاديمية، إضافة لتعزيز دورها كجامعة رائدة في مجالات البحث العلمي والاستشارات الاستراتيجية التي تخدم صانعي القرار والمؤسسات الوطنية.

وأشار الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي إلى أن الجامعة استطاعت خلال العام 2022، أن تتواجد في كل المناسبات والمنصات المحلية والعربية والإقليمية والعالمية، من خلال منجزاتها الأكاديمية، وبما تتمتع به من بنية تحتية تعليمية، تقدم للوطن أفضل وأجود مخرجات التعليم، وتساهم في إثراء الأنشطة والبرامج التعليمية، والاقتصادية، والأدبية، والثقافية، مما يعزز من مكانتها كجامعة للمستقبل.

وأضاف: حققت الجامعة حضوراً متميزاً من خلال فعاليات إكسبو دبي 2020، كمنصة أكاديمية تستشرف آفاق المستقبل، حيث كانت المؤسسة التعليمية الوحيدة، التي شاركت في فعاليات إكسبو من خلال تنظيم العديد من الفعاليات العلمية والبحثية والمؤتمرات الدولية التي تعزز السمعة الدولية للجامعة، وبلغ عدد زوار جناح الجامعة أكثر من 41 ألف زائر، من مختلف الجنسيات إضافة لكبار الشخصيات.

كما واستطاعت الجامعة العمل على بناء شراكات دولية جديدة تدعم الرؤية الطموحة للجامعة بالإضافة إلى تعزيز قيمة التطوع لدى الطلبة والموظفين من خلال برنامج التطوع في جناح الجامعة والذي شارك فيه أكثر من 200 طالب وموظف.

ونظمت الجامعة «المؤتمر الدولي الأول في إدارة واستدامة مصادر المياه: الحلول في المناطق الجافة» بمشاركة خبراء دوليين وباحثين عرضوا أكثر من 240 ورقة بحثية من أكثر من 55 دولة، والذي عقد في مارس تزامناً مع اليوم العالمي للمياه.

وشاركت الجامعة لأول مرة في المعرض للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2022» ضمن جناح وزارة الداخلية، كما شاركت الجامعة في النسخة الأولى للكونغرس العالمي للإعلام من خلال تنظيم عدد من الجلسات العلمية والمشاركة بالمعرض المصاحب والذي تم فيه عرض عدد من المشاريع البحثية الطلابية.

والذي نظمته وكالة أنباء الإمارات. وشاركت الجامعة في جيتكس العالمي والذي عقد في دبي خلال أكتوبر الماضي، حيث عرضت عدداً من المشاريع البحثية ذات الصلة بالتكنولوجيا. وعززت الجامعة تواجدها الدولي من خلال المشاركة في الكونغرس العالمي للتنمية المستدامة والذي استضافته جامعة غلاسكو بإسكتلندا أخيراً.

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وفي مجالات الشراكات ودعم البحث العلمي، أبرمت الجامعة العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات محلية ودولية، حيث وصل عدد الاتفاقيات المبرمة في عام 2022 إلى 36 اتفاقية تعاون. ونظمت الجامعة بالشراكة مع شركة ضمان للتأمين الصحي المناظرات العلمية حول أهداف التنمية المستدامة للجامعات المحلية والدولية المتواجدة في الدولة بمشاركة 15 جامعة.

واستطاعت الجامعة أن تسجل 24 براءة اختراع، فيما نشر أعضاء هيئة التدريس والطلبة والباحثين أكثر من 2250 ورقة بحثية، وحصلت الجامعة على جائزة مساهمات المؤسسات الأكاديمية من جمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين الأمريكية على مستوى الشرق الأوسط، وحصلت على جائزة أفضل تنظيم في المسابقة الأولى للفيديوهات الصينية ا+لعربية القصيرة، والتي نظمها التلفزيون الصيني العربي.

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